Konstanz Originelle Prävention: An der Grundschule Litzelstetten gibt es Läusedetektive

Eltern anderer Schule haben schon Interesse an der Maßnahme bekundet. Die Kinder genießen die kostenlose Kopfmassage

Litzelstetten – Die Mädchen und Jungen halten ihre Haarschöpfe hin, genießen sichtlich die Kopf-Massage und erzählen den Läusedetektiven munter von ihren Ferien-Erlebnissen. "Die Kinder finden es lustig", stellt Dorothea Maier-Zepf, Elternbeirätin der Grundschule Litzelstetten, fest und ergänzt: "Und für die Eltern ist es eine zusätzliche Beruhigung." Am ersten Tag nach den Schulferien findet der Präventionstag statt, in dessen Rahmen die ausgebildeten Läusedetektive nach Läusen und Nissen forschen. "Wir durchkämmen die Kinderhaare und schauen insbesondere an den Ohren und im Nacken. Wo es feucht und die Haut dünn ist, fühlen sich Läuse wohl", beschreibt Dorothea Maier-Zepf ihre Tätigkeit und räumt mit einem Vorurteil auf: "Läuse sind kein Zeichen schlechter Hygiene. Im Gegenteil: Läuse lieben saubere Köpfe. Sie sind Feinschmecker."

Im Urlaub aber besteht immer die Gefahr, einer Laus zu begegnen. Im Hotelbett oder an der Nackenstütze im Bus kann es sich eine Laus gemütlich gemacht haben und sich für ein lebenswerteres Quartier entscheiden. Das Läuseproblem tritt immer wieder auf. Um ein Ausweiten zu unterbinden, hat Rektorin Elisabeth Jansen in Litzelstetten die Läusedetektive eingeführt. "Es war nicht meine Idee. Eine Mutter an meiner vorherigen Schule war die Initiatorin", so Jansen. Beim Gesundheitsamt in Konstanz fragte Jansen nach. "Sie kannten dort eine solche Präventionsmaßnahme noch nicht. Aber sie haben einige unserer Eltern geschult".

Längst sind die Läusedetektive unverzichtbarer Bestandteil des Schulalltags. Der positive Nebeneffekt: Vorurteile wurden abgebaut, die Stigmatisierung wegen der Läuse entfällt, Eltern und Lehrpersonal sind beruhigt und die Kinder finden "den geselligen Charakter in dem Zimmer, das aussieht wie ein Friseursalon" toll. Die sympathische Präventionsmaßnahme hat sich inzwischen herumgesprochen. Eltern anderer Konstanzer Schulen informieren sich bei der Schulleitung und den Litzelstetter Läusedetektiven.