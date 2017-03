Konstanz Offenes Singen im Sparkassen-Innenhof

Tage der Chor- und Orchestermusik: Der Innenhof der Sparkasse wird am 25. März zum Schauplatz eines offenen Singens. Jeder Konstanzer kann teilnehmen.

Erstmalig wird es bei den Tagen der Chor und Orchestermusik vom 24. bis 26. März in Konstanz ein offenes Singen geben. Die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände (BDC) und die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO) laden dazu auf Samstag, 25. März, um 14 Uhr in den Innenhof der Sparkasse ein. "Voller Klang aus voller Kehle" lautet das Motto des Treffens, an dem neben zahlreichen Gästen aus Deutschland und der Vierländerregion auch jeder Konstanzer teilnehmen kann. Der SÜDKURIER ist Medienpartner der Tage der Chor- und Orchestermusik.

"Die über 40 Ensembles, die wir zu den Tagen der Chor- und Orchestermusik nach Konstanz holen, haben durch das offene Singen die einmalige Chance, miteinander zu musizieren", sagt Niklas Dörr, Generalsekretär des BDC. Ansonsten könnten die Musiker lediglich einmal für 30 Minuten im Rahmen der Nacht der Musik auftreten und würden sich untereinander nicht begegnen. "Das offene Singen bietet nun dazu die Möglichkeit", so Dörr.

Jeder, der sich berufen fühlt, kann mitsingen und -musizieren. Es wird ein Programm für den Nachmittag geben und die Veranstalter halten ein kleines Liederheft mit Noten bereit. "Das Programm ist aber nicht in Stein gemeißelt", sagt Niklas Dörr. "Wir singen Lieder, Kanons und Choräle, unisono und im mehrstimmigen Satz. Wer nur die erste Stimme beherrscht, singt nur diese mit." Das gemeinsame Singen sei inhaltlich und räumlich offen – weil es im Sparkassen-Innenhof unter freiem Himmel stattfinde. "Das offene Singen wird auch fantastisch klingen", ist sich Dörr sicher, der einen großartigen Raumklang durch die umgebenden Wände des Sparkassen-Innenhofes erwartet.

Gesungen werden soll geistliche und weltliche Literatur. Das Südbadische Blechbläserensemble wird die Sänger begleiten. Geleitet wird das offene Singen vom Berliner Kirchenmusikdirektor Christian Finke.

Hier gibt es weitere Informationen: www.tagedermusik.de