Offene Worte vom Minister

Guido Wolf diskutiert mit StudentenRCDS holt Landesminister an die Universität

Konstanz – Schlagabtausch zwischen Landes-Minister und Studierende: Über die Frage, ob die Angst vor dem Kontrollverlust des Rechtsstaats berechtigt sei, haben sich Justizminister Guido Wolf und Gäste an der Universität Konstanz eine muntere Debatte geliefert. Einer aus dem Publikum hatte den Eindruck, manche Politiker schürten bewusst Ängste, um das Gefühl zu befeuern, dass der Rechtsstaat die Kontrolle verliere. Wolf entgegnete: "Die Politik muss Antworten liefern auf wahrgenommene Defizite." In vielen Punkten legte sich der Justizminister nicht fest, doch in einem schon: Die Dimension des Flüchtlingszustroms in kurzer Zeit habe die Behörden überfordert und dazu geführt, dass die Kontrolle, wer ins Land kommt, nicht mehr zu jeder Zeit gewährleistet gewesen sei. Zusammen mit Verunsicherungen aus der Finanz- und Europakrise habe dies Bürger alarmiert. Er plädiert dafür, ohne Tabu über Sorgen zu sprechen. Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) hatte den Minister zur Diskussion geladen.

Manches klang bei Wolf zunächst wie aus dem Mund eines Populisten. Doch der Landesminister ordnete ein, relativierte und erklärte. So blieb es etwa nicht allein bei der Feststellung, dass in Stammheim, dem größten Untersuchungsgefängnis des Landes, 74 Prozent der Insassen Migrationshintergrund haben. Wolf erklärte auch, dass bei dieser Personengruppe die Gefahr, sich abzusetzen, besonders groß sei, und damit die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Wolf sagte, es sei wichtig, solche Zahlen zu erklären, und Entwicklungen offen anzusprechen – "ohne Emotion und Schönfärberei.

" Er sprach aktuelle Sicherheitsfragen an wie die, ob es gerechtfertigt sei, Menschen, die im Verdacht stehen, besonders gefährlich zu sein, per Fußfesseln zu überwachen, und er fragte, warum die Kommunikations-Überwachung noch an die Analog-Telefonie gebunden sei. Klar sprach er sich dafür aus, Polizei, Justiz und Vollzug personell besser auszustatten. Das Land arbeite an dieser Aufgabe.

Zum Schluss seiner Ausführungen sagte Guido Wolf: "Jetzt habe ich Sie aber genug provoziert." Das hatte er wohl. Jedenfalls meldeten sich einige Studenten zu Wort. Wenn sie an den Kontrollverlust des Rechtsstaats denken würden, dann fielen ihnen vor allem die Mord- und Überfallserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ein, die Umtriebe von Reichsbürgern und die Übergriffe auf Asylbewerber. "Was macht der Staat, um Flüchtlinge zu schützen?", wollte einer wissen. Wolf räumte ein, dass es auch auf diesem Feld Probleme gebe. Im NSU-Untersuchungsausschuss sollten die Hintergründe "schonungslos" aufgedeckt werden. In Baden-Württemberg seien derzeit bis zu 600 Reichsbürger organisiert. "Mit Spinnerei hat das nichts mehr zu tun." Das Null-Toleranz-Gebot gelte immer auch für Gewalt, die sich gegen Flüchtlinge richte. Ein anderer Gast sagte, er sehe den Rechtsstaat in Gefahr, wenn dieser seine Überwachungsstrukturen immer weiter ausbaue. Wolf führte zu diesem Thema ein Standard-Argument an: "Wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, muss den starken Rechtsstaat nicht fürchten." Es gehe ihm um die rechte Balance. Er machte deutlich, er sei kein Freund von immer neuen Gesetzesverschärfungen. Meist fehle es nicht an Regelungen, sondern an deren Anwendung. Im Anschluss der Debatte verteilte die Linksjugend Handzettel mit dem Slogan: "Freiheit stirbt mit der Sicherheit".

Zur Person

Guido Wolf hat an der Universität ­Konstanz Rechtswissenschaften ­studiert. Nach dem Justiz-Referendariat absolvierte er dort ein ­Vertiefungsstudium Verwaltung und Finanzen. Wolf arbeitete beim Landratsamt Tuttlingen, war persönlicher Referent und Büroleiter für den früheren Landes-Verkehrsminister Thomas Schäuble, Richter am Verwaltungsgericht Sigmaringen und Referatsleiter beim baden-württembergischen Staatsministerium. Er war auch Erster Bürgermeister von Nürtingen, Landrat von Tuttlingen und Landtagsabgeordneter. Seit Mai 2016 ist er Minister für Justiz und Europa in Baden-Württemberg. In seiner Freizeit schreibt er schwäbische Mundartgedichte. (rin)