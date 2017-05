Konstanz Ode an eine Wurstverkäuferin

Johannes Fröhlich ist Journalist, Autor, Theatermacher. Jetzt erschien sein erster Lyrikband. Am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr liest er im Foyer der Spiegelhalle in Konstanz aus seinem Werk.

Eine eigene Ode hat sie bekommen, die Wurstverkäuferin. Schließlich ist sie "schon keck, das Fräulein Speck." So sehr gar, dass Johannes Fröhlich ganze 30 Verse über sie reimte. Genau wie über den Automechaniker, das Fahrrad, den Müllmann, die Mütter. Vielen Alltagshelden begegnet man, wenn man durch die Seiten des Lyrikbandes blättert, in dem Fröhlich Gedichte aus den letzten zwanzig Jahren zusammengetragen hat.

Keineswegs heißt das jedoch, dass er nichts zu sagen hat über die vermeintlich wichtigen Fragen des Lebens. In seinen Alltagsgedichten steckt viel Wahrheit, und wenn er wortgewandt vom Frust schreibt, dass nach einem harten Tag auch noch der Kühlschrank leer ist, oder vom Nörgler, dem einfach gar nichts mehr passt, dann erschrickt man kurz, weil man oft so viel von sich selbst darin wiederentdeckt – und muss dann schmunzeln.

"Die verlorene Zeit" hat Johannes Fröhlich sein Werk getauft. Ein Zitat von Marcel Proust, das nicht von ungefähr kommt. "Es ärgert mich, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Zeit verloren geht, dass ich nicht das machen kann, was ich mir vorstelle", erklärt der Autor. Zwanzig Jahre Zeit, zumindest einen Teil davon, haben jetzt also Eingang in seine Sammlung gefunden. "Übungen zum Gedicht" nennt der Untertitel die gesammelten Werke – nicht etwa, weil die Texte unfertig sind; vielmehr sieht Fröhlich das Schreiben als eine kontinuierliche Übung. "Bevor man einen Roman oder Kurzgeschichten schreibt, beginnt man in der Regel mit Gedichten. Es sind Fingerübungen. Man kann sich darin üben, man kann lernen, Gedichte zu schreiben und irgendwann wird man schneller im Schreiben und Reimen. Dennoch haben die Gedichte für mich einen ganz besonderen Stellenwert, sie sind nicht etwa weniger wert, nur weil sie weniger Worte haben."

Fröhlichs Lieblingsgedicht ist eines der kürzeren, "In der Tiefe trieft's" hat er es genannt. Eine Häufung von Alliterationen, die den Leser erst verwirren, dann verwundern, dann zum Schmunzeln bringen. "Ich mag es schlicht und einfach, wenn ein Gedicht lustig ist", sagt Fröhlich. Seine Texte sind wenig politisch, dafür oft überraschend. So wie das vom Streit, der ganz unerwartet mit einem "Ich liebe dich" endet oder das von Max und Lisa, in dem die Hausfrau in der spießigen Vorstadtidylle plötzlich von ihrem Mann erschossen wird. "Warum, das bleibt offen, man weiß es nicht. Das Interessante an diesem Text ist ganz einfach die überraschende Wendung."

Dass er ein ganz besonderes Gefühl für Sprache hat, bleibt dem Leser schon nach den ersten paar Versen nicht verborgen. Nicht jedes Gedicht reimt sich, doch auch wenn Fröhlich nur Substantive aneinanderfügt wie in seinen Liebeserklärungen an die Provence oder Berlin, oder wenn er in vier kurzen Zeilen, so scheint es, einen flüchtigen Gedanken zu Papier bringt, hat das etwas Kunstvolles, etwas, das Freude macht beim Lesen. Schreiben konnte er schon immer, sagt Fröhlich. Deutsch war sein Lieblingsfach – als er mit sieben Jahren seinen ersten Aufsatz schrieb, ließ die Lehrerin den auf Tonband aufnehmen. Sein erstes Gedicht schrieb er dann im Literaturkurs in der Oberstufe, ein Liebesgedicht. Zwar ist das nicht in "Die verlorene Zeit" zu finden, dafür vieles aus seiner Zeit als Kulturjournalist und Redakteur, in der er oft als Ausgleich zum professionellen Schreiben dichtete. Nach den Musiktheatern über die Beatles, Doors und Elvis Presley, die er schrieb und produzierte, kam dann eine jener Pausenzeiten, in denen sich Fröhlich schon immer intensiv mit Lyrik beschäftigte und die nun schließlich seinen ersten Gedichtband hervorbrachte. Wie passend, dass auch "Die Leidenschaft" darin eigene Verse gefunden hat.

Johannes Fröhlich wurde 1963 in Singen geboren und lebt in Konstanz. Er studierte einige Semester Jura und arbeitete unter anderem als Krankenpfleger, Erzieher, Rechtsberater, Pressesprecher und Lektor. Später war er freier Kulturjournalist und Redakteur beim Singener Wochenblatt und dem SÜDKURIER. Er wurde auch als Theaterautor und Produzent von Musiktheatern über die Beatles, die Doors und Elvis Presley bekannt. "Die verlorene Zeit" ist sein erster Lyrikband, erschien im Badawi-Verlag.