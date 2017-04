Konstanz Oberlohn: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein unterwegs

Ein Fahrer, mehrere Gesetzesverstöße: Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen 25-jährigen Motorrollerfahrer in Konstanz angehalten, der sich nun wegen mehreren Delikten verantworten muss.

Als der Mann, der mit einem Sozius in der Max-Stromeyer-Straße unterwegs war, den Streifenwagen bemerkte, flüchtete er zunächst und ignorierte die Anhaltesignale der Polizei. Dabei fuhr er laut Angaben der Polizei in einer Einbahnstraße und in einem Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Streife konnte ihn im Bereich des Park-and-Ride-Parkplatzes in der Oberlohnstraße stellen und vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte der Rollerfahrer das Versicherungskennzeichen an seinem Motorroller aus dem Jahr 2016 mit schwarzer Farbe übermalt. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.