Konstanz Obdachlose in Konstanz: Nachts droht der Kältetod

Einige Obdachlose schlafen in Konstanz trotz der Kälte im Freien. Stadt und AGJ bieten den Menschen Herbergen.

Der eisige Wind bläst hier unten am Hafen ganz besonders ungemütlich. Die Fahnen produzieren mit ihrem lauten Flattern fast schon martialische Geräusche. Unterhalb der Treppen, die zum Vereinsgebäude des Eisenbahner-Sport-Vereins Konstanz führen, liegen Matratzen, Kartonagen und Tüten. Ein paar Meter rechts davon, kurz vor dem Jungen Theater, liegt an diesem bitterkalten Spätnachmittag ein obdachloser Mann auf einer Matratze. "Mir ist wolligwarm", versichert er. "Ich werde schon nicht erfrieren." Einige Passanten würden ihn im Laufe eines solchen Tages ansprechen und Hilfe anbieten. "Heute habe ich schon zwei heiße Tee bekommen", erzählt er lächelnd. "Damals im Dezember, als Weihnachtsmarkt war, habe ich jeden Abend etwas warmes zum Essen und Trinken erhalten. Hin und wieder sogar Geld, ohne dass ich gebettelt hätte." Seit ein paar Monaten hätte er sich von Wollmatingen hierher begeben, "weil mich ein paar Freunde aus Osteuropa gefragt haben, ob ich tagsüber auf ihre Sachen aufpassen könnte". Er zeigt auf die Utensilien unterhalb der Treppenrampe und fügt schmunzelnd hinzu. "Keine Ahnung, wo die immer sind."

Ein Sprichwort besagt: Bei der Kälte jagt man doch keinen Hund vor die Tür. Nun gilt der haarige Vierbeiner als des Deutschen Lieblingstier und muss zwangsläufig mehrmals am Tag vors Haus – frieren tut dann aber in aller Regel eher der Mensch. Vor allem derzeit. In der Nacht auf gestern herrschten in Konstanz Minus 14 Grad Celsius, heute erwarten wir eine Maximaltemperatur von Minus fünf Grad. Bis Freitag wird es zwar etwas angenehmer, doch über den Gefrierpunkt steigt das Quecksilber nur in Ausnahmefällen. Der Gang an die frische Luft wird da tunlichst vermieden. Spötter behaupten, dass Frauenfüße in diesen Tagen wärmer sein sollen als die Außentemperatur.

Und doch leben mitten in unserer Gesellschaft Menschen, die sogar die Nächte draußen verbringen. Die Polizei ist angewiesen, jede obdachlose Person, die im Freien schlafend angetroffen wird, entweder ins Klinikum einzuliefern oder zum Schutz bis zum nächsten Morgen mitzunehmen. Das Personal im Konstanzer Klinikum kennt einige dieser Personen bereits bestens. "Es sind immer wieder die gleichen Menschen, die hier eingeliefert werden und am nächsten Tag wieder verschwinden", sagt eine Pflegerin. Nicht selten seien sie sehr betrunken und würden unter freiem Himmel ihr Leben aufs Spiel setzen. Hin und wieder landen sie sogar in der Intensivstation. "Das ist aber eher selten", berichtet Simone Dautel, stellvertretende Stationsleiterin. "Nur dann, wenn sie lebensgefährlich unterkühlt sind." Anonsten landen sie entweder in der Notaufnahme oder werden stationär aufgenommen.

"Ich denke, die Menschen, die unter der Rampe am Hafen übernachten, gehören zu einer osteuropäischen Gruppe, die in der Stadt bettelt", berichtet Jörg Fröhlich von der AGJ Konstanz, dem Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. Er kennt einige von ihnen. Die AGJ bietet Obdachlosen eine Tagesstätte am Lutherplatz mit Fachberatung und medizinischer Ambulanz. Unter der Woche hat die Einrichtung zwischen 8 und 18 Uhr ihre Pforten geöffnet, Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 13 Uhr. "Bei den aktuellen Temperaturen sitzen sehr viele Menschen bei uns", berichtet Jörg Fröhlich. Mit Krankenschwester Sandra Simnacher arbeitet hier eine kompetente Ansprechpartnerin, wenn es um medizinische Probleme geht. "Hier können sich die Menschen duschen und waschen, bevor sie wieder nach draußen gehen", sagt Sozialarbeiter Fröhlich. Die meisten gehen aus eigenem Antrieb zurück in die Kälte. Am Lutherplatz erhalten sie erhalten Frühstück und Mittagessen und werden mit Winterkleidung versorgt.

Auf dem Radolfzeller Jakobushof bietet der AGJ ein Hilfsangebot mit Übernachtungsmöglichkeit an. in Konstanz existiert ein langfristiges Projekt betreutes Wohnen. Wer hier hinein möchte, muss jedoch erstmals beim Landratsamt einen Antrag stellen. Nicht nur der Hund ist ein guter Freund des Deutschen, auch die Bürokratie. Muss es schnell gehen, springt das Recht- und Ordnungsamt der Stadt ein: In der Hafenstraße und im Haidelmoosweg 15 stehen Obdachlosenheime, laut Homepage der Stadt können auch in der Jugendherberge Personen temporär untergebracht werden. Die Stadt geht davon aus, dass zurzeit noch fünf Personen im Freien leben bzw. übernachten.

Klaus Holzer vom Bürgeramt berichtet, dass die Polizei zwar immer wieder die Menschen in der Hafenstraße auffordern würde, dort nicht zu übernachten, "doch jeder Mensch hat einen freien Willen und wenn diese Menschen dort schlafen wollen, müssen wir das in gewisser Weise respektieren". Die Polizei muss nur aktiv werden, wenn eine Person im hilflosen Zustand angetroffen wird, "und das war bei diesen Personen bisher nicht der Fall", so Holzer.

Gegen Obdachlosigkeit

Die Stadt Konstanz arbeitet hier eng mit der AGJ, der Facheinrichtung für Wohnungslose AGJ, zusammen. Die AGJ betreibt in Radolfzell–Böhringen den Jakobushof, der für obdachlose Menschen im Landkreis eine Unterkunft anbietet. Daneben führt die AGJ in Konstanz eine betreutes Wohnhaus in der Schottenstraße 4. Die Stadt biete eine Notübernachtungsunterkunft im Gebäude Haidelmoosweg 15 als vorübergehende Übernachtungsmöglichkeit an. Im Haidelmoosweg 15 können zwei Unterkünfte mit 15 Übernachtungsplätzen für Männer und eine Unterkunft mit vier Übernachtungsplätzen für Frauen zur Verfügung gestellt werden. (aks)