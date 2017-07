Konstanz OB legt Veto gegen den Gemeinderat ein: Stadt Konstanz hat immer noch keinen neuen Finanzchef

Die Stadt Konstanz muss die Leitung der Kämmerei neu besetzen, weil Hartmut Rohloff in Ruhestand geht. Das ist alles seit langem bekannt. Doch im Verfahren harzt es ganz gewaltig.

Wenige Monate vor der Pensionierung des Stadtkämmerers ist vollkommen unklar, wer künftig die Leitung eines der wichtigsten Ämter innerhalb der Stadtverwaltung übernimmt. Eigentlich sollte die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Hatrmut Rohloff noch vor der Sommerpause im Gemeinderat gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Doch jetzt steht das Besetzungsverfahren wieder ganz am Anfang: "Ja, man startet eine neue Suche. Das erste Auswahlverfahren ist im Gemeinderat ohne Ergebnis beendet worden", erklärt dazu Walter Rügert, Sprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage.

Nach Informationen des SÜDKURIER hatte der Gemeinderat durchaus eine Entscheidung getroffen. Demnach gab es in nicht-öffentlicher Sitzung und mehreren vorgeschalteten und von der Verwaltung eng begleiteten Auswahlrunden eine eindeutige Mehrheit für eine Frau. Allerdings soll Oberbürgermeister Uli Burchardt in einem ungewöhnlichen Schritt sein Einvernehmen verweigert haben. In einer neuerlichen nicht-öffentlichen Abstimmung fand sich allerdings nicht die in Paragraph 24 der Gemeindeordnung vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit, mit der der Rat seine Entscheidung gegen das Votum des OB hätte durchsetzen können. So schildern es mehrere Quellen.

Die Stadtverwaltung will nun für die Besetzung des Spitzenpostens eine Personalberatung nutzen. Für einen solchen Headhunter (Personalvermittler) seien Kosten von rund 38 000 Euro veranschlagt, teilte Rügert weiter mit. Die Stadtverwaltung sei uneingeschränkt handlungsfähig, auch wenn der Kämmerer-Posten nicht besetzt ist. Es sei "die Ausübung der zentralen Funktion durch den Stellvertreter sichergestellt", so die Pressestelle. Vize-Kämmerer Joachim Helff hat bereits frühzeitig angekündigt, dass er sich nicht für die Rohloff-Nachfolge bewerben würde.