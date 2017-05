Konstanz OB-Gespräch in Dettingen: Bürger bemängeln fehlende Seesicht durch Wildwuchs

60 Bürger kamen in Dettingen-Wallhausen mit Uli Burchardt ins Gespräch. Der OB dankte für das Engagement in der Flüchtlingsbetreuung. Wichtige Themen der Veranstaltung waren auch die Marienschlucht, der Radweg zwischen Dettingen und Dingeldorf und die Verbuschung um die Ort herum.

Oberbürgermeister Uli Burchardt wird sich für den Bau eines Radwegs zwischen Dettingen und Dingelsdorf einsetzen. Dies versprach er vor etwa 60 interessierten Bürgern im Dettinger Bürgersaal beim OB-Gespräch. Er hoffe, dass der Gemeinderat noch in diesem Jahr weiterführende Beschlüsse zum Radnetzausbau in Konstanz fassen werde. Den Radweg nach Dingelsdorf halte er für naturschutzrechtlich noch komplizierter als den nach Allensbach.

"Einen herzlichen Dank" sagte Uli Burchardt den Bürgern für deren Umgang mit den Flüchtlingen. "Sie haben die große Last früh tragen müssen und haben das gut gemacht", lobte er. Von größeren Schwierigkeiten sei ihm nicht berichtet worden, ergänzte er.

Der Oberbürgermeister bekräftigte den hohen Stellenwert, den der Bau einer neuen Dreifeldhalle in Dettingen habe. Die bestehende Halle sei am Limit. Es gibt aber vier anstehende Sporthallenprojekte: Neben dem Dettinger sind es ein Erweiterungsbau am Schänzle, ein Neubau fürs Suso-Gymnasium und ein Gemeinschaftsbau mit der Universität. Bis Jahresende soll eine Bewertung vorliegen, wie und wann die Bauten entstehen könnten.

Über eine Wiedereröffnung eines Weges entlang des Wassers zwischen Wallhausen und der Marienschlucht, sagte der Oberbürgermeister: "Wir müssen alles versuchen." Die Marienschlucht und der Uferweg seien nicht nur touristisch wichtig, sondern eine Herzensangelegenheit der Konstanzer, betonte er. "Ich werde nicht leicht nachgeben", versprach er. Ein neuer Weg, auf dem man irgendwo zwischen den Fichten herauskomme, sei ihm zu wenig. "Finster, ein großes Fragezeichen", so beurteilte er die eigentliche Marienschlucht. Er sehe in absehbarer Zeit keine Möglichkeit, dort einen Durchstieg zu verwirklichen.

Die zunehmende Verbuschung rund um Dettingen und Wallhausen ist den Bürgern ein Dorn im Auge. Vielfach sei mittlerweile keine Sicht mehr auf den See mehr möglich, da auf den ungepflegten Wiesen Büsche oder Bäume wachsen. Dies sei auch für die Gäste unbefriedigend. Teilweise hätten solche Stellen bereits Biotopcharakter, benannte Verwaltungsleiter Jürgen Morgen ein Problem. Zwischen Dettingen und Wallhausen ist der Bauhof auf den stadteigenen Grundstücken zuständig. Ein Rückschnitt sei für den Winter zugesagt. Bei privaten oder landeseigenen Grundstücken liegt die Verantwortung bei den Eigentümern. "Das ist keine zufriedenstellende Antwort, das ist mir klar", gab der Oberbürgermeister zu. Auf die Bitte nach mehr Sitzbänken nannte er 24 vorhandene, die von der Verwaltung gezählt wurden. Das sollten Sie vor Ort regeln, regte er an. "Die Erfahrung lehr, ihr findet meistens eine Regelung", lobte er.

"Ich sehe nicht ein, dass unser Kapital – die Landschaft – mit Lärm zugemüllt wird", sagte ein erzürnter Bürger. Er habe den Eindruck, dass der Flugverkehr über Dettingen in den vergangenen Jahren zugenommen habe und die Flugzeuge tiefer fliegen. Der OB entgegnete, dass dem nicht so sei. "Wir müssen bereit sein, ein fairen Teil zu tragen", mahnte er. "Wir haben keinen Fluglärm", erklärte er, verglichen mit anderen Regionen. "Aber mehr werden muss es nicht", sagte er entschieden.

Noch zwei Gespräche

Oberbürgermeister Uli Burchardt lädt noch zwei Mal interessierte Bürger zu Gesprächen unter dem Motto "OB vor Ort" ein. Am Freitag, 19. Mai, um 18 Uhr, kommt er nach Litzelstetten in den Bürgersaal. Den Bürgern aus Petershausen, dem Königsbau und dem Industriegebiet steht er Rede und Antwort am Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr, im Foyer der Gemeinschaftsschule Gebhard an der Pestalozzistraße. (nea)