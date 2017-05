Konstanz OB-Gespräch Altstadt/Paradies/Stadelhofen: Das Thema Verkehr bewegt viele

Blechlawinen in verschiedenen Straßen sowie an der Grenze standen im Fokus des OB-Gesprächs Altstadt/Paradies/Stadelhofen. Bald gibt es Verkehrskontrollen im westlichen Paradies und feste Blitzer auf Laube.

Bürger aus linksrheinischen Quartieren liebäugeln mit zeitweisen Sperren gegen die Verkehrslawine, dies wurde beim Gespräch von Oberbürgermeister Uli Burchardt mit Bewohnern aus Altstadt, Paradies und Stadelhofen deutlich. Im Mittelpunkt der Debatte standen die Themen Verkehr, dichtes Wohnen und Lebensqualität. Der OB kündigte für Juni Geschwindigkeitskontrollen im westlichen Teil des Paradieses an und ab Herbst feste Blitzer für alle vier Spuren der Laube. Im Rahmen der Überprüfung des neuen Parkkonzepts fürs Paradies solle zudem im Juli diskutiert werden, ob das Anwohnerparken auch auf die Straßen im Westen ausgedehnt werden soll.

Vor allem Bürger aus Stadelhofen würden gern zeitweise Schranke herunter lassen, um die Verkehrslawine zu stoppen. Gitta Wölcken fragte vor rund 50 Bürgern in der Halle des Ellenrieder-Gymnasiums, ob es die Möglichkeit gebe, Messstationen für Luftqualität in diesem Quartier aufzustellen und dann auf Basis schlechter Werte das Viertel für den Verkehr zu sperren. OB Uli Burchardt hielt dagegen: "Wir haben kein Luftproblem in Konstanz", dies zeigten Messungen. Zudem sei es unmöglich, den Verkehr aus den linksrheinischen Quartieren zu sperren. Denn es gebe kein technisches System, das es ermöglicht, nur mehr Anwohnern und anderen mit dringenden Anliegen die Zufahrten zu gewähren. Konstanz fehle schlicht der Raum zur Trennung des Verkehrs. Bürger entgegneten, andere Städte könnten dies. Ein konkret funktionierendes Verfahren wurde aber nicht genannt. Der OB setzt darauf, durch Alternativangebote mehr Menschen weg vom eigenen Auto zu bringen. Zudem sollten Besucher gezielt auf die Parkplätze vor dem Altstadtring und am Bodenseeforum gelotst werden, bald durch eine spezielle App, die auf Stauzeiten in der Innenstadt und die Alternativen zum Parken verweist.

Wie groß die Platznot im Paradies heute schon ist, zeigte die Klage einer Bürgerin aus der Turnierstraße. Sie forderte, auch für Roller Ausweise fürs Anwohnerparken auszugeben. Ohne diesen dürfe sie das Gefährt nicht auf der Straße abstellen und auf dem Gehweg sei wegen der vielen Räder kein Platz. Der OB sagte, er wolle das Thema an die Fachbehörden weitergeben.

Mehrfach klagten Bürger über Schnellfahrer im westlichen Paradies. Eberhard Kenner forderte deutliche Hinweise auf Tempo 30, am besten mit extragroßen Schriften auf dem Fahrbahnbelag. Für die Fischenzstraße schlug er den Ausbau zur Spielstraße vor, für die Schritttempo gilt. Robert Martin hatte dies auch schon für die von Schleichwegefahrern überrollten Grießeggstraße gefordert. Martin sieht zudem die Notwendigkeit, an einer Engstelle, an der kürzlich Autos abgeschleppt wurden, klare Hinweise auf ein Parkverbot zu geben. Jahrelang habe dort niemand Parkende beanstandet, dann plötzlich in einer einmaligen Aktion hätten die Behörden durchgegriffen, kritisierte Martin. Er regte weiter an, zu prüfen, warum sich trotz des Vorstauraums an immer mehr Tagen in der Woche der Lastwagenverkehr auf der Europastraße staut.

Zudem forderte Martin den OB auf, Druck auf die Schweiz auszuüben, dass die zwei Spuren für die Abfertigung am Gemeinschaftszoll öffnet. "Ziehen Sie die Samthandschuhe ab und verhandeln Sie." Der OB beteuerte, es werde ohne Samthandschuhen daran gearbeitet. Der Rückstau am Zoll sei ein Problem. Aus Sicht der Schweiz sei aber für eine zweispurige Abfertigung zu wenig Platz. Auf die Frage einer Bürgerin, warum die stetig wachsende HTWG nicht längst ein Parkhaus bauen müsste, sagte der OB: "Da stehen wir der HTWG auf den Füßen."

In der Versammlung wurde auch die Frage diskutiert, wie attraktiv Konstanz eigentlich noch für Einheimische ist. Die Lebensqualität habe sich wegen baulicher Verdichtung und der Massen der Besucher verschlechtert, klagten Bürger. Einige fürchten eine weitere Verschlechterung durch die Bebauung des Döbele-Parkplatzes. Der Oberbürgermeister hielt dagegen, dass keine Wohnungen zu bauen, auch keine Lösung sei. Ansonsten werde Konstanz zur Edelwohnlage für reiche Rentner und Studenten.

Die Reihe

Der Oberbürgermeister lädt zum Gespräch mit den Bürgern in den Stadtteilen. Zur Sprache kommen Themen, die Bürger vorher online eingereicht haben oder die sie vor Ort direkt ansprechen. Das letzte Bürgergespräch für Petershausen/Königsbau/Industriegebiet ist am Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr in der Gemeinschaftsschule Gebhard.

Infos im Internet unter