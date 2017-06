Konstanz Nun ganz offiziell: Die Bauarbeiten am Rheinsteig in Konstanz beginnen

Nun ganz offiziell: Die Bauarbeiten am Rheinsteig in Konstanz beginnen

Am kommenden Dienstag wird der Rheinsteig stadteinwärts einspurig. Wer danach aus der Stadt hinaus möchte, muss sich auf Verzögerungen einstellen.

Nun ist es soweit: Am Dienstag, 27. Juni, beginnen die Sanierungsarbeiten am Rheinsteig. Einen Tag zuvor wird die Baustelle eingerichtet. Das bedeutet laut Stadtverwaltung: Die Begrenzung (Pfosten mit Eisenketten) zwischen Fahrbahn und Rad- sowie Fußgängerweg wird auf der Rheinseite entfernt. Durch diese Maßnahme können Autos der Baustelle ausweichen. Gleichermaßen markiert die Baustelle den Auftakt für die Verwirklichung des C-Konzepts. Das längst beschlossene Konzept soll nach Überzeugung seiner Befürworter den Verkehrsfluss in der Innenstadt verbessern.

Die Baustelle am Rheinsteig hat eine Besonderheit: Die Stadtverwaltung saniert nicht nur den Belag, sondern die Stadtwerke erneuern auch Gas-, Wasser- und Stromleitungen sowie Glasfaserkabel. Die Entsorgungsbetriebe (EBK) kümmern sich ihrerseits um die Sanierung ihrer Kanäle. Die gesamte Baustelle gliedert sich in zwei Abschnitte. Speziell für Autofahrer werden die einjährigen Arbeiten am Rheinsteig zur Geduldsprobe: Schon nach dem Bekanntwerden der Baupläne erklärte die Polizei, sie rechne in diesem Bereich an verkehrsreichen Tagen mit enormen Behinderungen.

.Auf was müssen Autofahrer achten? Der Beginn der Bauarbeiten am Rheinsteig in der kommenden Woche und die damit verbundenen Einschränkungen haben Auswirkungen auf den gesamten Verkehrsfluss in der Innenstadt. Der Verkehr wird stadteinwärts einspurig über die am Rhein liegende Nordspur geführt. Ebenso sind die Zufahrten zur Rhein- und Klostergasse sowie zum Webersteig vom Rheinsteig aus gesperrt. Wer ab diesem Zeitpunkt von der Unteren Laube Richtung Alte Rheinbrücke fahren möchte, hat dreimal die Möglichkeit für einen sogenannten U-Turn – ein Fahrtrichtungswechsel um 180 Grad. Eine Durchfahrt ist nicht mehr möglich. Der Verkehr stadtauswärts wird großräumig umgeleitet. Wer also dennoch in diese Richtung möchte, dem bieten sich an dieser Stelle drei Möglichkeiten: Entweder durch die Gartenstraße (Tempo 30) Richtung Schänzlebrücke, über den Döbelekreisel auf der Grenzbachstraße Richtung Grenzübergang oder auf der Bodanstraße als Linksabbieger auf die Begegnungszone vor dem Bahnhof. An dieser Stelle sei erwähnt: Die Stadtverwaltung empfiehlt die zwei letztgenannten Möglichkeiten, um aus der Innenstadt herauszufahren. Die Variante vor dem Bahnhof ist für ein erhöhtes Staurisiko, vor allem an Wochenenden und Feier- sowie Brückentagen, bekannt. Vor dem Bahnhof geht es mit höchstens 20 Kilometern pro Stunde voran. Von der Konzilstraße aus darf der Autofahrer nicht nach links auf den Rheinsteig einbiegen. Eine weitere Einschränkung kommt im November hinzu. Dann beginnen die Arbeiten zum zweiten Bauabschnitt: Die Untere Laube vom Humboldt-Gymnasium bis kurz vor die Einmündung zur Gartenstraße kann nicht angefahren werden. Der Grund: Die EBK erneuert dort im Zuge der Rheinsteig-Sanierung ihren Kanal. Die Verkehrsführung ändert sich nochmals: Der vom Rheinsteig kommende Verkehr bleibt nach der Kurve noch auf der Gegenspur, also auf der Seite der Niederburg. Erst kurz vor der Kreuzung wird der Verkehr über den Mittelstreifen zurück auf die andere Fahrbahn geleitet. Die Stadtverwaltung verspricht an dieser Stelle: Weiträumige Umfahrungen werden ausgeschildert. .Auf was müssen Fahrradfahrer, Fußgänger und Anwohner achten? Ab Montag, 26. Juni, ist der Fußgänger- und Radweg ab Höhe Pulverturm zwischen Fahrrad- und alte Rheinbrücke gesperrt. Baustellenkoordinator Peter Martin gibt die Richtung für alle Zweiräder und zu Fuß laufende Verkehrsteilnehmer vor: „Für Fahrradfahrer und Fußgänger ist der Rheinsteig während des gesamten Umbaus gesperrt. Zweiräder müssen die Unterführung nutzen, dann durch die Niederburg und schließlich auf die Fahrradbrücke ausweichen." Schon im Vorfeld hatte Peter Martin ein Versprechen gegeben: Sowohl Fußgänger als auch Radfahrer finden nach Ende der Arbeiten breitere Wege vor. Für Bewohner, die ihren Hauseingang am Rheinsteig haben, ändert sich hingegen nichts: Provisorische Zugänge stehen jederzeit bereit. .Auf was müssen sich Buspassagiere und Schulkinder einstellen? Für Schulbusse steht eine Ersatzhaltestelle in der Gartenstraße Richtung Europastraße bereit. Die Buslinie 5 fährt die Haltestellen Laube/Niederburg, Ellenrieder Gymnasium und Gartenstraße während der gesamten Baumaßnahmen nicht mehr an.

Das C-Konzept

Der Bahnhofplatz wird zur Fußgängerzone, Busse und Fahrräder dürfen passieren. Konzilstraße und Fischmarkt sollen in den Jahren 2018 und 2019 umgebaut werden, der Lago-Kreisel als Wendemöglichkeit für den Verkehr soll 2019/2020 entstehen, der Bahnhofplatz soll 2020/2021 saniert werden. Das schließt die Begegnungszone mit ein, die aus dem Stadium eines Provisoriums bislang nicht herausgekommen ist. Im Anschluss hat das Baudezernat die alte Rheinbrücke und Sternenplatz, den Knoten an der Brücke zu Rheinsteig und Konzilstraße sowie Obere Laube, Schnetztorknoten, Untere Laube und die Bodanstraße im Zeitplan stehen. (phz)