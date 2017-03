Notruf aus der Konstanzer Intensivstation: Ärger mit besoffenen und bewusstlosen Menschen

Pflegepersonal prangert die Situation am Schmotzigen Dunschtig an und schlägt vor: Kneipen könnten sich an Kosten beteiligen

Konstanz – Intensivstation. Hier liegt niemand freiwillig. In der Regel sind die Betten mit Schwerstkranken belegt. Maschinen, Schläuche, Kabel. Hier piepst es, dort leuchten Lämpchen. Beatmungsschläuche und Katether unterstützen lebenserhaltende Funktionen. Bei den meisten geht es um Leben und Tod. Das Pflegepersonal befreit die Lunge von gefährlichem Schleim, bettet die Patienten um, wäscht sie. Intensivpfleger machen das, was ihr Name sagt: sie pflegen intensiv. In aller Regel mit viel Herz, großer Leidenschaft und noch größerer Aufopferungsbereitschaft. "Ich liebe meinen Beruf, den ich als Berufung verstehe", sagt eine Pflegerin, die in der Intensivstation der Konstanzer Klinik arbeitet. Doch sie schränkt auch ein: "Es gibt Momente, in denen ich meinen Beruf hasse." Das ist dann, wenn die Pflege der multimorbiden Patienten zu kurz kommt. Das ist dann, wenn volltrunkene, komatöse Menschen eingeliefert werden, die eigentlich gesund sind. Zum Beispiel zur Fasnachtszeit.



Eine Mitglied des Pflegepersonals hat einen nun Hilfeschrei abgesetzt. "Wir können nicht mehr, wir haben unsere Grenzen erreicht", sagt die Person, die hier namentlich nicht genannt wird, um eventuelle negative Folgen zu verhindern. Diese Person, nennen wir sie der Einfachheit halber Pflegeperson, hatte am Schmotzigen Dunschtig Dienst. In ihrer Acht-Stunden-Schicht wurden vier so genannte Alkoholleichen eingeliefert. Erwachsene Menschen also, die so viel Alkohol in sich hineingeleert haben, dass sie ihr Bewusstsein und die Kontrolle über sich selbst verloren haben. Hierher kommen nur Volljährige, Jugendliche landen in der Kinder-Klinik.

Irgendwann entleeren sich unkontrolliert Magen, Darm und Blase der Bewusstlosen. Wenn Pflegepersonal und Ärzte Beatmungsschläuche anbringen, Windeln anziehen und lebensnotwendige Funktionen überprüfen, treten die Körperflüssigkeiten ganz gerne schwallartig aus. "Das ist schwer auszuhalten", sagt die Pflegeperson. "Wir sollten schicksalhaft erkrankte Menschen pflegen und nicht Personen, die sich vorsätzlich volllaufen lassen." Die Folge ist eben auch: Für jeden Volltrunkenen muss ein auf intensivmedizinische Pflege angewiesener Patient in eine andere Station verlegt werden. "Notfälle haben Priorität", sagt die Pflegeperson. Und so war sie am Schmotzigen Dunschtig primär mit Aufwischen sowie dem hin- und herorganisieren von Patienten beschäftigt. "So ein Zustand ist unerträglich."

Also hat sich die Pflegeperson Gedanken gemacht, wie man die Situation verbessern oder erträglicher machen könnte. Vier helfende Hände, so ist sie überzeugt, würden schon einen Unterschied machen. "Wir bekommen nicht mehr Personal zur Verfügung gestellt", sagt sie. "Also müssen wir uns selbst helfen." Ihre Idee: Die Profiteure der Fasnacht sollten einen freiwilligen Obolus leisten, von dem für diesen einen Tag zur Verfügung stehende Hilfskräfte bezahlt werden. "Es geht ja nicht nur um die Pflege", sagt die Person. "Von diesem Geld könnten Menschen angeheuert werden, die in der Stadt Scherben aufheben, Sicherheitspersonal unterstützen oder eben uns unterstützen in der Klinik.

Sie verweist auf andere Beispiele: "Beim Zahnersatz oder der Brille sind wir auch bereit, einen Eigenanteil zu bezahlen." Damit die Idee zumindest diskutiert wird, möchte die Person die Beteiligten dort abholen, wo sie sie erreicht: an der Theke. "Vielleicht könnte man am Schmutzigen jede Halbe Bier zehn Cent teurer machen."

In diversen Konstanzer Gaststätten ist man der Idee der Pflegeperson aufgeschlossen. Nafis Beshiri, Geschäftsführer im Latinos, sagt: "Wir sind immer dabei bei so einer Idee, die ich persönlich sehr gut finde." Er möchte den Vorschlag aus der Intensivpflege in den Wirtekreis hineintragen. "Vor allem wir Wirte im Altstadtkern sind da gefragt", berichtet er. Seine zwei Geschwister sind ebenfalls Geschäftsführer in der Konstanzer Gastronomie. "Ich denke, dass wir das unterstützen werden, das ist eine sehr gute Sache." Ähnliches ist aus dem Brauhaus Johannes Albrecht zu vernehmen: "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dabei sind", erklärt Stefan Blum, der stellvertretende Geschäftsführer. "Im Endeffekt muss zwar mein Chef entscheiden, der erst nächste Woche wieder da ist. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Problem zu lösen sein wird." Eher negativ reagiert ein Wirt in der Altstadt, der namentlich nicht genannt werden möchte: "99 Prozent meiner Gäste benehmen sich und lassen sich nicht volllaufen", sagt er. "Die sollen dafür bezahlen, dass ein Prozent sich nicht benehmen kann? Das glaube ich nicht."

Die Fasnachtszünfte begrüßen den Vorschlag der Pflegeperson, sehen sich selbst aber nicht in der Pflicht. "Wir sind doch die, die Tradition und Brauchtum leben", sagt Andreas Kaltenbach, Zunftmeister der Blätzlebuebe. "Richtig Geld verdienen an der Fasnacht die Kneipen, die sollten so einen Fasnachtsgroschen leisten." Für ihn kommt das Verursacherprinzip zum Tragen: "Wir reden hier von Bierausschank in Hektorlitern", erzählt Andreas Kaltenbach. "Da würden zehn Cent den Gästen nichts ausmachen. Beim Oktoberfest zahlen die Menschen über zehn Euro für einen Liter Bier." Marcus Nabholz ist Präsident der Narrengesellschaft Kamelia-Paradies und arbeitete selbst 30 Jahre als OP-Pfleger. "Die Idee ist zwar nett, doch wir Verein können nichts für diese Problematik. Da müssten die Kneipen in die Pflicht genommen werden", berichtet er. "Das Grundproblem aber ist der Pflegenotstand in Deutschland."

Die operative Intensivstation des Konstanzer Klinikums wird von der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin geleitet und verfügt über zwölf Betten. Durch das Ärzteteam und 23 Fachpflegekräfte werden jährlich ungefähr 1100 Patienten nach großen Operationen und schwerkranke Patienten aller operativen Abteilungen des Konstanzer Klinikums behandelt. Die Intensivstation ist integrierter Bestandteil des Traumanetzwerks Schwarzwald-Bodensee. (sk)