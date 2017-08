Konstanz Noch mehr Feuerwerk am Seenachtfest

Noch mehr Feuerwerk am Seenachtfest

Das hat es noch nie gegeben: Von gleich drei Schiffen aus feuert der Pyrotechnikweltmeister Joachim Berner am 12. August seine Raketen ab. Das mit Musik untermalte Spektakel im Konstanzer Trichter steht unter dem Motto "Die Elemente".

Die Macher des Seenachtfests rüsten auf. Drei Schiffe bieten dem zweifachen Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner noch mehr Möglichkeiten: "Wir können vieles realisieren und ganz andere Effekte setzen, was vorher alles nicht machbar war." Das bedeutet: Das rund viertelstündige musiksynchrone Feuerwerk wird am 12. August noch aufwändiger, denn Berner wird etwa 20 Prozent mehr Pyrotechnik einsetzen.

Der Konstanzer Trichter zählt beim traditionellen Konstanzer Seenachtfest zum Veranstaltungsgelände. Auch hier hat die Sicherheit oberste Priorität, zumal der Schiffsverkehr an diesem Tag sehr hoch ist. Wahllos können Feuerwerksschiffe nicht positioniert werden. Im Gegenteil: Es gibt klare rechtliche Vorgaben über Sicherheitsabstände. "Um die Feuerwerksschiffe muss ein Sicherheitsradius eingehalten werden", erklärt Stefan Basel, Leiter des Amts für Straßenverkehr und Schifffahrt beim Landratsamt. Er hat Veranstalter Jürgen Wüsche von der Event- und Festival-Management GmbH (EFM) die Genehmigung erteilt, damit das Feuerwerk noch größer werden kann. Der Sicherheitsradius "wird nach der maximalen Steighöhe der Feuerwerkskörper errechnet", erläutert Stefan Basel. Das bedeutet: Beträgt die maximale Steighöhe 300 Meter muss um jedes Feuerwerksschiff ein Schutzabstand im Radius von 300 Meter eingehalten werden. Änderungen vorbehalten, denn: Bei Wind muss dieser Radius größer sein, weil sich dadurch die Steigrichtung der Feuerwerkskörper verändert. Oder aber, die Feuerwerkskörper mit hoher Steighöhe werden kurzfristig aus dem Programm genommen, erläutert Joachim Berner.

Eine Vorab-Show wie in den vergangenen Jahren wird es dieses Mal nicht geben. Dafür wird Joachim Berner etwa 4200 Raketen, darunter etwa 2500 Feuerwerksbomben sowie weitere Spezialitäten einsetzen und mit Spezialeffekten das Motto "Die Elemente" inszenieren. Sechs Musikstücke hat er für sein Feuerwerk gewählt, darunter zwei, welche die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz eingespielt hat: "Anitras Tanz" und "In der Halle des Bergkönigs" aus der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg. Nach dem Konstanzer Feuerwerk wird der Schweizer Pyrotechniker Manuel Hirt ebenfalls von drei Schiffen aus das etwa 15-minütigen Feuerwerk für das Kreuzlinger Fantastical abfeueren, um letztlich mit Berner das gemeinsame Finale zu zünden.

Auf der Seestraße wird wie üblich ein Mitmach-Programm für die Kinder geboten, im Stadtgarten feiern die Konstanzer Sommernächte ihren Abschluss und auf der Hafenstraße gibt es den Seenachtfest-Markt. "Neu ist: Die Hafenmole bei der Hafenmeisterei – ein Sahnestückchen – wird erstmals bespielt", so Wünsche. Hier wird ein DJ-Tower aufgebaut. Da die Fläche nicht groß ist, werde die Besucherzahl auf diesem Teilbereich begrenzt. Vor der Lago-Brücke gibt es ebenfalls einen DJ-Turm und auf Klein Venedig wird "Seaside Club Beats" gefeiert. Bereits am Tag vor dem Seenachtfest – Freitag, 11. August – steigt ab 15 Uhr auf dem Gelände das zweite Seesucht-Festival für die jugendliche Zielgruppe. "Mit Icona Pop, Alle Farben und Cheat Codes präsentieren wir international bekannte Künstler", so Pressesprecherin Elke Cosmo.

Das Sicherheitskonzept wurde optimiert. Wie beim Konstanzer Flohmarkt und anderen Festen werden auch beim Seenachtfest Durchfahrsperren in den Zubringerstraßen errichtet. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf den Anschlag in Berlin von Dezember 2016. "Wir müssen uns mit solchen Szenarien auseinandersetzen, auch wenn es für Konstanz vielleicht eine abstrakte Gefahr ist", sagt Bürgeramtsleiter Hans-Rudi Fischer, der anfügt: "Wir werden nie jegliches Risiko ausschließen können. Ohne Glück geht es nicht, aber dafür muss man auch etwas tun." "Wir kasernieren uns nicht", sagt Jürgen Wünsche. "Wir wollen keine Angst verbreiten, aber die Besucher sehen, dass wir für ihre Sicherheit einiges tun."

Gewinnspiel, Kartenvorverkauf und öffentliche Verkehrsmittel