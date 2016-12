Konstanz Noch ein Drogeriemarkt in Konstanz: dm plant wohl sechste Filiale

In der Kreuzlinger Straße im Stadtviertel Stadelhofen ist ein Neubau mit Mehrfamilienhäusern und Gewerbe geplant. Laut SÜDKURIER-Information will dort der Drogeriemarkt dm einziehen. Es wäre die sechste Filiale des Unternehmens in Konstanz.

Die Türen sind verschlossen, an den Fenstern kleben Party-Plakate und Zeitungspapier. Seit die asiatischen Restaurants am Anfang der Kreuzlinger Straße geschlossen haben, stehen die Räume im Erdgeschoss leer. Lange wird das aber nicht der Fall sein – nicht in einer Stadt wie Konstanz und schon gar nicht an einer Ecke, die attraktiv in der Innenstadt zwischen Schnetztor und Schweizer Grenze gelegen ist. Dementsprechend gibt es schon Pläne, was mit dem gesamten Gebäude passieren soll: Der Bestandsbau in Privateigentum wird abgebrochen und an Stelle dessen werden zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Neubau erstreckt sich über den Block bis zur Laube Richtung Döbele durch. Ein entsprechender Antrag ist im Gestaltungsbeirat bereits behandelt. Im Erdgeschoss ist demnach Gewerbe geplant. Laut Informationen des SÜDKURIER soll es sich dabei um den Drogeriemarkt dm handeln – es wäre seine sechste Filiale in Konstanz, mit dessen Eröffnung sich das Unternehmen offenbar noch mehr Kunden in der einkaufsstarken Stadt sichern will.

Offiziell bestätigen will Daniela Hübner das auf Anfrage nicht. Die dm-Gebietsverantwortliche des Unternehmens lässt aber schriftlich mitteilen: "Wir sind immer auf der Suche nach attraktiven Standorten." Auf die Rückfrage, wann sie verbindliche Aussagen machen könne, antwortete dm bis Donnerstagabend nicht. Fest steht aber, dass die Märkte in der Kanzleistraße und im Einkaufszentrum Lago modernisiert und vergrößert werden sollen, "um den Konstanzern ein noch angenehmeres Einkaufen zu ermöglichen", so Hübner. Das Gebäude, in dem einst das Scala-Kino untergebracht war, wird bereits zur neuen Filiale umgebaut, voraussichtlich im November 2017 eröffnet.

"Wir freuen uns schon jetzt, unseren Kunden im neuen dm-Markt unser gesamtes Sortiment mit insgesamt 12 500 Drogerieartikeln anbieten zu können", kommentiert Hübner routiniert. Der Umbau des Hauses, das sich in Privatbesitz befindet, hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt – viele Konstanzer sahen darin einen weiteren Schritt zur Kommerzialisierung der Altstadt.

Oberbürgermeister Uli Burchardt hatte sich dazu in der letzten Ratssitzung dieses Jahres deutlich geäußert. "Die Kommerzialisierung der Stadt ist eine Aussage, die nicht wahrer wird, je öfter sie wiederholt wird", sagte er. Er wehre sich gegen den Eindruck, dass immer alles schlechter werde. "Man muss die Gesamtentwicklung sehen", sagte Burchardt und verwies auf die positive Entwicklung der Stadt und des Gemeinwesens in den vergangenen Jahrzehnten – vom Bereich Soziales bis hin zu ökologischen Verbesserungen. So viel Kultur wie heute habe es in der Stadt noch nie gegeben – gleichzeitig sei die Einzelhandelsstruktur im deutschlandweiten Vergleich sehr gut. "Wir wollen nicht zurück hinter diese Entwicklungen", betonte Burchardt, ergänzte aber: "Wobei man natürlich immer noch etwas besser machen kann, umsteuern kann und muss – und das ist unser Job."

Die städtische Wirtschaftsförderung sieht unterdessen keine Notwendigkeit für einen weiteren Drogeriemarkt. "Wir halten das Angebot im Drogeriebereich in Konstanz für mehr als ausreichend", so Friedhelm Schaal auf Anfrage. "Allerdings handelt es sich ja nicht um eine kommunale Entscheidung, sondern um privatwirtschaftliche Abwägungen." Stadelhofen habe aber insgesamt ein gutes Entwicklungspotenzial. "Es sind bereits interessante Gewerbetreibende vorhanden und es werden interessante Nischen besetzt."

Neue Konzepte für ein altes Viertel