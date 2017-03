Christoph Nix bleibt in Konstanz. Der Intendant des hiesigen Theaters hat seine Bewerbung als Kulturdezernent zurückgezogen

"Ich gehe nicht nach Trier. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen". – Mit diesen Worten leitete Christoph Nix, 62, eine kurzfristig einberufene Medienkonferenz ein. Die Entscheidung, seine Bewerbugn um das Amt des Kulturdezernenten in Trier zurückzuziehen, habe er in der Nacht zuvor nach einem Gespräch mit seiner Frau getroffen.

Die Begründung für seinen Rücktritt legte er schriftlich vor – das Scheiben ging auch an die Fraktionen des trierischen Stadtrats und an den Oberbürgermeister. In dem Schreiben heißt: "Trier braucht im Moment einen oder eine, der Wunden heilt, die Idee des Theaters, der Museen und der freien Kultur auf breiter Basis entwickelt und keinen Kandidaten, der in einer knappen Kampfabstimmung gewinnt." Offenbar befürchtete Nix einen engen Wahlgang. Die Mehrheitsfraktion der CDU in Trier, heißt es weiter, "hat zwei Kandidaten. Mitglider der Grünen Fraktion (Teil einer Verantwortungsgemeinschaft) haben mir angedeutet, auch anders votieren zu wollen."

Mit anderen Worten: Nix konnte sich nicht sicher sein, überhaupt gewählt zu werden – die Wahl ist am kommenden Mittwoch, 8. März. Gleichwohl betonte der Intendant, dass er sowohl in der Presse als auch in vielen Voten der Bürger dankbar begrüßt worden sei. Seine Qualifikationen als Jurist und Theatermacher, Ausländerrechtsexperte und Rettungssanitäter (sic!) seien gelobt worden.

Andererseits habe er auch in Konstanz Anrufe und Schreiben von Bürgern erhalten mit der Bitte, seine erfolgreiche Theaterarbeit in der Konzilstadt fortzusetzen. Und auch der Förderverein des Theaters habe ihn ermutigt, die Intendanz fortzusetzen. Wie bekannt, ist die Zusammenarbeit zwischen Andreas Osner und Nix nicht spannungsfrei. Zuletzt gab es Ärger, weil der Kulturbürgermeister eine das Theater betreffende Strukturanalyse ohne Absprache in Auftrag gegeben hat, während eine 2014 veranlasste, 15 000 Euro teure Analyse ignoriert werde. Ein Gespräch habe es bis heute nicht gegeben, so Nix.