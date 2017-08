Konstanz Niederländer wollen in 15 Tagen von Konstanz bis zum Meer rudern

Eine Gruppe von Niederländern hat sich beim Rheinkilometer 0 in Konstanz auf eine fast 1000 Kilometer lange Rudertour zum Rheindelta begeben.

Die Null auf dem Schild am Seerheinufer ist für Arie van der Ent gleich mehrere Fotos wert. Ganze 976 Kilometer hat der Rhein in Dordrecht in den Niederlanden hinter sich, wo der Ruderer normalerweise ins Boot steigt. Nahe dem Steg des Rudervereins Neptun (RVN) in Konstanz beginnt er ganz offiziell mit Rheinkilometer 0.

Hier eine Tour zu starten ist für Arie van der Ent und seine neun Vereinsfreunde von der Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereniging (Königlich Dordrechtsche Ruder- und Segelvereinigung) deshalb eine ganz besondere Sache. Zwei breite Ruderboote haben die Niederländer dafür im Autoanhänger an den Bodensee transportiert. In 15 Tagen möchte die Gruppe von hier aus den ganzen Rhein hinabrudern, geplant sind 13 Stationen bei Rudervereinen. "Wir sind unheimlich neugierig darauf, den ganzen Fluss kennenzulernen", sagt Arie van der Ent.

Auf sehr verschiedene Gesichter der wichtigen Wasserstraße haben sie sich eingestellt. Die erste Etappe auf dem Seerhein bis vor den Rheinfall bei Schaffhausen dürfte dabei die beschaulichste werden. "Besonders viel Respekt haben wir vor dem Oberrhein, weil wir oft die Flussseite wechseln müssen", sagt Maarten den Outer. "Außerdem vor dem Mittelrhein mit dem Loreleyfelsen." Dieser Abschnitt gilt zwar nicht mehr als so gefährlich wie in den Zeiten, von denen die Sage mit der Nixe erzählt. "Aber das Wasser hat dort immer noch eine hohe Fließgeschwindigkeit und der Rhein ist nur 150 Meter breit", so Maarten den Outer.

Einige aus der Gruppe sind nicht zum ersten Mal zum Rudern an den Bodensee gekommen. Arie van der Ent etwa hat bereits im vergangenen Sommer eine Bodenseeumrundung unternommen. "Bei unserer Tour den Rhein entlang möchten wir erspüren, wie unser Land als Delta entstanden ist und woher unser Wasser und unser Sand kommen."

Rund 130 bis 150 Ruderer aus anderen Vereinen in Deutschland oder aus dem Ausland besuchen laut Gästewart Eike Breetsch pro Jahr den RVN. "Der Neptun ist der erste Ruderverein am Rhein", sagt Eike Breetsch. "Es kommt immer wieder vor, dass Ruderer uns speziell wegen des Rheinkilometers 0 besuchen."