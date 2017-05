Konstanz Nichts wird's mit Zuschuss für Autokauf der DLRG

Der Förderverein der DLRG Dettingen-Dingelsdorf will kein Geld für den Kauf eines gebrauchten Autos beisteuern. Als ein Grund wird mangelnde Eignung genannt, ein anderer ist eine anstehende Vereinigung der Ortsgruppe mit der in Konstanz.

Ein Förderverein stellt üblicherweise das gesammelte Geld der Einrichtung zur Verfügung, zu deren Nutzen sie gegründet wurde. So hält es auch der Förderverein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) der Ortsgruppe Dettingen-Dingelsdorf. Und genauso üblich ist es, dass die Fördermitglieder dem Wunsch des nutzniesenden Vereins entsprechen und ihm das Geld zweckgebunden zukommen lassen.

Dieses Mal klappte es aber nicht. Die DLRG Dettingen-Dingelsdorf möchte ein gebrauchtes Auto kaufen. Dieses hat bisher als Einsatzleiterfahrzeug im Bezirk Bodensee-Konstanz seinen Dienst getan. Der rund zwei Jahre geltende Vertrag des geleasten Autos läuft demnächst aus. Eine gute Gelegenheit, günstig an ein gebrauchtes Auto heranzukommen, wie die Ortsgruppe überzeugt ist. Rund 10 000 Euro soll es kosten inklusive notwendiger Ein- und Umbauten. 1500 Euro hätte der Förderverein zuschießen sollen.

Allerdings verweigerte die Hauptversammlung die Zustimmung für diesen Antrag bei einer Ja- und einer Gegenstimme mit zwei Enthaltungen. Die Stimmengleichheit reichte somit nicht. Der DLRG-Vorsitzende Lars Iken nahm als nicht stimmberechtigtes Vorstandsmitglied an der Sitzung teil. "Ich bin nicht enttäuscht", sagte er nach der Abstimmung gefasst. "Ich habe das erwartet", ergänzte er. Denn er habe sich ausrechnen können, wer an der Sitzung teilnimmt und wie in etwa abgestimmt werde.

Der Fördervereins-Vorsitzende Stefan Griesmeier hat für den Antrag gestimmt. "Wenn der Gruppenvorsitzende dies für sinnvoll hält, stimme ich zu", erklärte er. "Wir sind nicht zuständig, ob dies sinnvoll ist oder nicht", betonte er. Schriftführer Dieter Straub erinnerte daran, dass während laufender Fusionsverhandlungen keine Investitionen getätigt werden sollten. Da die DLRG-Ortsgruppe sich mit den Konstanzern vereinigen möchte, weil sie zu wenige Mitglieder habe, sei dies ein Grund mehr, kein Fahrzeug zu beschaffen. Folgerichtig stimmte er mit Nein.

Kassiererin Christine Bauer und Thomas Böhler enthielten sich. Böhler hatte zuvor angemerkt, dass er das Fahrzeug für ungeeignet halte, auch wenn die DLRG-Hauptversammlung dafür gestimmt habe. "Mit dem kann man nicht einmal einkaufen", erklärte er. Besser sei ein Neun-Sitzer, der sei gebraucht auch nicht viel teurer.

Nun, der Schaden für die DLRG Dettingen-Dingelsdorf hält sich in Grenzen, denn das Geld kann nun für eine andere Beschaffung genutzt werden. Lars Iken erhielt den Auftrag, den Bedarf festzustellen und dann einen Antrag zu stellen.

Der Förderverein der DLRG Dettingen-Dingelsdorf ist eine vergleichsweise seltene Einrichtung, so gebe es im Bundesgebiet vielleicht 30 bis 50, wie Thomas Böhler schätzt. Er kenne mehrere Gruppierungen, die es sich überlegt hätten, aber bei keiner sei einer zustande gekommen. Thomas Böhler erklärt, warum er einen Förderverein für sinnvoll hält: "Die DLRG unterscheidet nicht zwischen aktiven und passiven Mitgliedern, wie viele andere Vereine."

Der erfahrene DLRG-Helfer weiß, dass Fördervereine bei den übergeordneten Gliederungen nicht gerne gesehen sind. Dies bestätigt Heiner Fritze, stellvertretender Vorsitzender des DLRG-Bezirks Bodensee-Konstanz. Deren Mitglieder würden im Grunde die allgemeine DLRG-Mitgliedschaft "umgehen". Für Fördermitglieder bestehe kein Versicherungsschutz durch die DLRG, falls bei Fördervereinsaktivitäten etwas passiere. Je weniger eingetragene Mitglieder in der Gruppe vorhanden seien, desto weniger Beiträge würden an den Bezirk, Landes- und Bundesverband abgeführt. Mit diesem Geld finanzieren diese ihre Aufgaben und stellen Zuschüsse bereit. Bei letzteren sei seine DLRG lange Zeit schlecht weggekommen, berichtet Thomas Böhler. "Das hat sich aber inzwischen gebessert", betonte er.

Heiner Fritze berichtet, dass ihm im Bezirk – dieser entspricht in etwa dem Landkreis Konstanz – kein weiterer aktiv betriebener Förderverein bekannt sei. "Es gibt zwar auch bei der Gruppe Singen so ein Konstrukt, aber das ist schon seit langem nur eine leere Hülle."

Der Förderverein der DLRG Dettingen-Dingelsdorf hat rund 25 Mitglieder; das sind einzelne Personen oder Firmen. "Sie zeigen trotz der geringen Anzahl, welche breiten Rückhalt die DLRG in der Doppelgemeinde hat", erklärte Stefan Griesmeier.

Der Förderverein