Konstanz Nicht aufgepasst: Blechschaden bei Abbiege-Unfall in Konstanz

Ein 22-jähriger Golf-Fahrer achtete nicht auf einen anderen VW: 5200 Euro Schaden ist bei einem Unfall in Konstanz-Fürstenberg entstanden.

Der junge Mann wollte laut Polizei-Pressemitteilung am Donnerstag gegen 18.15 Uhr vom Siebenbürgener Weg nach links in die Fürstenbergstraße einbogen. Dabei achtete er nicht auf einen weiteren VW übersehen, dessen 23-jähriger Fahrer von der Fürstenbergstraße kommend ebenfalls nach links in den Siebenbürgener Weg einbiegen wollte. Der streifte mit der linken Fahrzeugseite die linke hintere Fahrzeugseite des von der Fürstenbergstraße kommenden VW, so die Polizei weiter. Personen wurden nicht verletzt.