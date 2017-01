Konstanz Neujahrskonzert: Mit Stepptanz und Philharmonie ins neue Jahr

Die Südwestdeutschen Philharmonie spielt ein bravouröses Konzert im Konstanzer Konzil. Das Motto des Abends: „Sport und Vergnügen“.

Man muss sich angesichts des weltweit ausgestrahlten Neujahrskonzerts aus Wien schon was einfallen lassen, dachte sich Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie – er lieferte! Im Konzil trat eine hochmotivierte Philharmonie an und bewies: Auch Klassikspaß ist ihre Sache, und sie hatte mit Kevin Griffith einen Dirigenten verpflichtet, der das wienerische Marsch-, Walzer- und Galopp-Flair vom ansteckenden Lachen bis zum Ganzkörperausdruck beflügelte. Wie untot die Operette ist: Hier war’s zu hören!

„Sport und Vergnügen“ hieß das Konzert (auf deutsch), und Fehlmann beließ es nicht beim hinterfragenswerten Titel. Er füllte ihn mit musikalischen und zukunftsträumenden Bezügen aus: Komponisten, die Sportarten in Musik umsetzten; eine Olympiade 2026, bei der die Bodensee-Region die Spiele international mit ­allerhand sportlichen Neuerungen ­ausrichten wird – ein bisschen weit ­hergeholt, aber liebevoll humorig serviert.

Durchaus traditionell eröffnete Franz von Suppés „Dichter und Bauer“-Ouvertüre: vertraute Melodien, zu Herzen gehendes Cellosolo (John Wennberg), ballsaalglitzerndes Finale. Dann betrat Marije Nie aus Holland die Szene und ließ erstaunen, wie viel Energie in ihr steckt, die sie vom Kopf und den Armen in ihre vier Füße leitet (Fersen und Spitzen), um mit diesem Perkussionsinstrument schier unerschöpfliche Rhythmen zu ertanzen.

Zu Leroy Andersons „Irischer Suite“ gab sie als Hurling-Spielerin (rasanter Mannschaftssport mit Ball und Stöcken) die Stepp-Interpretation von waschenden Frauen; dem Jungen, der in den Kampf geht; der letzten Rose des Sommers; dem Mädchen, das verlassen wurde: getanzte Bilder, die sie von der Bühne ­herunter raumgreifend, durch den ganzen Saal steppend oder in sich versunken so tief erleben ließ, dass darüber die ideenreiche orchestrierte Musik mit vielerlei akustischen Hinguckern auch mal in die zweite Reihe verwiesen wurde.

Nach der Pause wieder wienerisch, dabei aber immer sportlich: „Bahn frei!“ von Eduard Strauß ließ die Peitschen knallen; Julius Fuciks „Winterstürme“ kamen arg traurig und mollschwer daher, ließen die Geigen schluchzen, und das alles im Walzertakt; Josef Strauß’ „Eislauf-Polka“ endete so schnell wie ihr eigenes Polkatempo; Franz Lehárs Orchesterwalzer „Gold und Silber“ versprühte alle Melodie-Seligkeit des tanzenden Wien; ob Josef Strauß’ Schnell-Polka „Vélocipède“ in Pedaldrehungen durchzuhalten ist, mag dahingestellt sein – das Orchester jedenfalls musizierte sie so glanzvoll durch wie Joseph Hellmesbergers leichtfüßige Polka. Schwenk ins militärisch Zackige: Carl Michael Ziehrers „Sportmarsch“ versammelte nochmal alle Qualitäten des so duftig wie deftig wienerisch spielenden Klangkörpers, bevor dieser mit Ronan Hardimans „Lord of the Dance“ wieder ins Irische zurückkehrte und diese grandiose Filmmusik zelebrierte. Da kehrte auch Marije Nie zurück und steppte im vor Rasanz sich fast überschlagenden Finale letztmals mit: aufbrandender Schlussapplaus für ein Sonderkonzert, das diesen Namen auch in künstlerischer Hinsicht verdient hat. Ohne „Radetzky-Marsch“ wollte das saalfüllende Publikum aber nicht ins neue Jahr gehen.

Neujahrskonzerte

Ihre Geschichte ist mit der nur langsamen Anerkennung der Strauss-Dynastie als klassische Musik durch die Wiener Philharmoniker in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts verbunden. Reine Strauss-Silvester- und Neujahrskonzerte wurden sie in den 30er- bis in die 50er-Jahre unter dem Dirigenten Clemens Krauss, der sie über die Zeit des "Groß-deutschen Reichs" hinweg – mit Unterbrechung wegen alliierten Dirigierverbots – leitete. Inzwischen wird das Wiener Neujahrskonzert vielerorts kopiert und modifiziert. Die SWDP pflegt in ihren Neujahrskonzerten den Wiener Stil, bietet darüber hinaus aber immer wieder Überraschendes. Das diesjährige Konzert gibt sie fünfmal: in Frickingen, Zürich, Radolfzell, Konstanz und Singen. (rmü)