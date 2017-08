Konstanz Neugierig auf die Konstanzer Rathausoper? Hier können Sie exklusive Karten für die Generalprobe gewinnen!

Im Konstanzer Rathaushof laufen die Arbeiten für einen besonderen Musikabend. 20 Glücklich können für sich und eine Begleitperson eine Karte für die Generalprobe gewinnen.

Mit Akkuschrauber und Stichsäge ist Jochen Diederichs im Innenhof des Rathauses zugange. An der Südfront hat er grob gesägte Bretter zu einer durchbrochenen Wand gefügt. Kreuz und quer, ein wenig unübersichtlich wie das sagenumwobene Labyrinth. Auf der Bühne ist der Mast seines Segelboots befestigt, rote Leinen spannen ihn ab und erinnern an den sprichwörtlichen roten Faden, der auch im Wirrwarr Orientierung gibt. Wenige Tage vor der Premiere der Rathausoper wirkt Diederichs zufrieden. Er kennt die Aufgabe – schon 2009, 2013 und 2015 hatte er bemerkenswerte Bühnenbilder für das Kulturereignis geschaffen.

Für die Musiker, ob Sänger oder Instrumentalisten, bricht mit Fertigstellung des Bühnenbilds die Zeit der Proben am originalen Schauplatz an. Zwei Opern, eine ziemlich und eine sehr kurz, zur Ariadne-Sage werden sie dem Publikum vorstellen; die Werke von Bohuslav Martinu und Darius Milhaud stammen zwar beide aus dem 20. Jahrhundert, stellen aber vor allem einen reizvollen Kontrast dar. Wie der bei einem hoffentlich neugierigen Publikum ankommt, zeigen die Premiere am Mittwoch, 16. August, um 20.45 Uhr und die Aufführungen am 18., 19., 21. und 23. August zur gleichen Zeit – bei schlechtem Wetter halbszenisch in der Spiegelhalle.

40 Neugierige können sich allerdings schon ein Bild von der diesjährigen Rathausoper machen, bevor alle anderen eine Chance darauf haben. Die rührigen Veranstalter und der SÜDKURIER verlosen gemeinsam 20 mal zwei Karten für die Generalprobe am 15. August. Wer gewinnen will, ruft bis Montag, 14. August, 8 Uhr, die Telefonnummer (0 13 79) 37 05 00 21 an, nennt das Stichwort Rathausoper und die eigene Telefonnummer – letzteres ist wichtig, da die Gewinner telefonisch benachrichtigt werden. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Telekom-Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Generalprobe Rathausoper, Teilnahme bis 14. August, 8 Uhr, Telefon (0 13 79) 37 05 00 21, Kennwort Rathausoper, eigene Telefonnummer angeben