Neues Pfarrer-Duo für die Luthergemeinde

Gerd August Stauch und Markus Beile sind die neuen Pfarrer der Luthergemeinde. Sie kennen und verstehen sich gut. Am Sonntag findet der Gottesdienst zur Einführung statt.

Konstanz – Der Tag, an dem der Bescheid für den Wechsel nach Konstanz kam, stand unter einem Bibelwort (Losung), das Gerd August Stauch rückblickend wie eine Prophezeiung vorkommt: "Ihr werdet in die Fremde ausziehen, und mit Freuden empfangen werden." Stauch wurde in Konstanz tatsächlich freudig erwartet. Denn der Kollege Markus Beile, der dort seit September tätig ist, hatte selbst die Initiative ergriffen, um Stauch von Rastatt nach Konstanz zu holen. An der Spitze der Lutherkirche stehen nun zwei, die sich schon beruflich kennen und theologisch verstehen, und doch ganz verschieden sind. Sie werden als Team am Sonntag, 12. Februar, um 16 Uhr bei einem Festgottesdienst in der Lutherkirche ins Amt eingeführt.

Die Luthergemeinde wurde um eine halbe Stelle aufgestockt, und daraus ergibt sich nun folgende Aufgabenteilung: Erster Ansprechpartner für die Gemeinde ist Gerd August Stauch, der das volle Deputat inne hat. Markus Beile arbeitet ihm zeitweise zu. Von Dienstag bis Donnerstag ist er schon in Zürich als Leiter der Fachstelle Konfirmationsarbeit in der Reformierten Landeskirche gebunden, in Konstanz übernimmt er einen großen Teil des Religionsunterrichts, eine Viertelstelle bleibt ihm dann noch für Aufgaben wie Taufen, zwei Gottesdienste im Monat und die Konfirmandenarbeit.

Beide wollen eine Kirche der weltoffenen Türen, beide wollen ein Klima schaffen, in dem Gemeindemitglieder angeregt sind, zu sanften Reformen und Aufbrüchen, beide suchen den interreligiösen Dialog zwischen Juden, Muslimen und Christen. Sie arbeiten an einer Kirche, die gesellschaftliche Impulse setzt, und eine neue Bedeutung für das Leben in der Moderne bekommt. Beile hat dazu schon in den ersten Wochen in der Gemeinde Weichen gestellt – in Absprache mit Stauch wie er sagt. So sei die Liturgie durch Lieder aufgefrischt worden, die eine heute verständliche Sprache sprechen. Und er habe den mehrstimmigen Gesang eingeführt.

Stauch erinnert daran, dass es der Kirchenreformer Martin Luther war, der der Gemeinde den Gesang zurück gegeben hat, mit deutschen Liedtexten, die die Menschen verstanden haben. Beiden liegt am Herzen, die Lutherkirche als Ort für Konzerte und Kirchenmusik zu erhalten. Eine der großen Aufgaben in der Gemeinde wird darin bestehen, das Gemeindehaus in der Schulstraße sowie die Lutherkirche zu renovieren und modernisieren. Der 61 Jahre alte Stauch, der auf mehr als 30 Jahre Pfarrdienst zurück blickt, davon eine lange Zeit in Überlingen, hat eine Ahnung, was auf ihn zukommt. Unter seiner Regie habe es schon einige Umbauten gegeben.

Im persönlichen Stil unterscheiden sich die beiden Pfarrer. Der quirlige Beile hat so schnell Antworten parat, dass der Kollege kaum zu Wort kommt. Der im Interview eher ruhige Stauch, der als klassicher Pfarrer für seine Gemeinde da sein will, bittet ausdrücklich darum, seine Dienstnummer in der Zeitung zu veröffentlichen (siehe Infoleiste). Beile lehnt den schwarzen Talar ab, der ihm vorkommt wie eine Richterrobe. Er bevorzugt eine weiße Tunika. Stauch wiederum, mag das schwarz liturgische Gewand. Er würde ungern eine farbige Stola tragen. Beile trinkt nie Alkohol, lebt vegetarisch und ohne Auto. Stauch sagt, er sei der Sohn eines Auto- und Traktorenhändlers, er fährt ein kleines Stadtauto, er schätzt gute Weine, das Paddeln auf dem Fluss, das Radfahren und er sucht einen ebenbürtigen Partner fürs Schachspiel.

Aktiv in Asien und am Bodensee