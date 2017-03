Konstanz Neues Konzept für das Konstanzer Kulturzentrum

Auf die Bildung folgt die Kunst im Bildungsturm. Zuvor erhält der Turm einen Aufzug und wird barrierefrei.

Der Bildungsturm hinter der Galerie Wessenberg und dem Kunstverein wird barrierefrei und soll damit den rechtlichen Vorgaben entsprechen. "Damit wird er zu einem Leuchtturm", sagt Thomas Stegmann, Amtsleiter Hochbauamt. Wer jemals in dem imposanten Gebäude war, das im Mittelalter als vierstöckiges Wohngebäude diente, kann sich leicht vorstellen, wie schwer dieses Vorhaben ist. "Wir haben mehrere Optionen", erklärt Thomas Stegmann. "Einen Aufzugturm davor, einen Treppenlift hinter der Treppe, einen Aufzug innendrin oder die Integration des Turmes in die Volkshochschule, da dort ja ein Aufzug besteht." Volkshochschule und Turm sind mit einer Brücke verbunden. Derzeit werden sämtliche Vor- und Nachteile, bei denen beispielsweise Denkmalschutz oder Raumgefüge eine tragende Rolle spielen, abgewogen. "Wir suchen aber noch nach weiteren Lösungen."

Die enge Treppe jedenfalls wird bleiben. Sie führt vom Erdgeschoss in die oberen Ausstellungsräume. Während der Umbauarbeiten im Jahr 2018 wird der Turm für vier bis acht Wochen geschlossen sein. Die Verwaltung nimmt dies zum Anlass zur großen Zäsur im Bildungsturm. Bis Juni bespielt das Amt für Schulen, Bildung und Wissenschaft (ASBW) den Turm, ab August ist das Kulturbüro zuständig, wobei das Programm weiterhin bis Ende Januar 20118 vom ASBW organisiert wird. Den Schwerpunkt setzen Ausstellungen zum Thema Bildung, wie aktuell "Kinder des Lichts – 1000 Stimmen für Jesiden. Ein Projekt von Jesiden und Designstudenten".

Ab 2019 wird der Konzeptwandel vollzogen. "Dann wird der Denkmal geschützte Turm in das Gesamtkonzept des Konglomerats Kulturzentrum am Münsterplatz eingebettet", erklärt Sarah Müssig, Leiterin des Kulturbüros. Eine innerstädtische Arbeitsgruppe, bestehend aus Tobias Engelsing für die Museen, Barbara Stark für die Wessenberggalerie, Michael Günther für den Kunstverein und Sarah Müssig für das Kulturbüro, erarbeitet ein neues Konzept, das am Ende als eine Bereicherung des vorhandenen Angebotes gesehen werden soll. "Wir wollen keine Konkurrenz zu dem bisherigen, sondern eine Ergänzung. Schwerpunkte könnten sein: Graphik, Fotografie, angewandte Kunst", erklärt Sarah Müssig. Kunstvermittlung und Angebote an Schüler oder Senioren sind angedacht. Sarah Müssig möcht die breite Bevölkering damit ansprechen, dafür erhält sie eine Personalstelle.





Der Bildungsturm

Der ursprünglich vierstöckige Wohnturm befindet sich direkt an einer Parzellenmauer. Um 1870 wurde er auf die unteren zwei Geschosse reduziert, die um 1200 errichtet wurden. Damit gehört der Bau zu den ältesten Gebäuden der Stadt. Seine Bedeutung für die Geschichte der Architektur wird an der Ostseite deutlich: Hier befindet sich ein rundbogiges Zwillingsfenster im Wackenmauerwerk mit Fugenritzung. (sk)