Konstanz Neues Konstanzer Wohngebiet Hafner: Wollmatinger fürchten um ihre Identität

Diesen Andrang hatte niemand erwartet: Mehr als 500 Menschen strömten am Montag in die Geschwister-Scholl-Schule zur Informationsveranstaltung zum geplanten Wohngebiet Nördlich Hafner.

Die Autos parkten beidseitig entlang der Schwaketenstraße und der Universitätsstraße, bis tief in den Wald hinein standen die Karossen. Das Thema beschäftigt die Menschen aus Wollmatingen – seit mehr als vier Jahrzehnten schon. Und jetzt, da es langsam ernst wird, möchte niemand etwas verpassen.

Daniel Groß, dessen Familie seit 700 Jahren in Wollmatingen wohnt, hat so seine Bedenken. "Wir können den Stadtteil nicht isoliert betrachten", sagt er. "Das hat Auswirkungen auf das Dorf Wollmatingen, da soll unser natürliches Erholungsgebiet kaputt gemacht werden. Und was ist mit der Erschließung? Wenn wir nicht aufpassen, wird Wollmatingen erdrückt und verliert seine Identität, verkommt zu einem Trabant von Konstanz." Über 90 Prozent der Wiesen, Äcker und Gärten seien seit der Eingemeindung 1943 verbaut worden. "Die alte landwirtschaftliche Identität ist komplett weg. Schade, dass es immer Wollmatingen trifft." Es ginge den Menschen ja nicht nur um Grundstückswerte, "sondern darum, dass die Wohnqualität in unserem Dorf nicht leiden darf". Daniel Groß richtet sich an die Verwaltung: "Nicht nur Konstanz hat seine Geschichte, auch wir Ortsteile. Vergessen Sie das nie! Wollmatingen hat in sieben Jahren 1300-Jahr-Feier."

Matthias Heider setzt sich als Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Fürstenberg-Wollmatingen für die Belange seiner Heimatortsteile ein. Er fordert die Stadt auf, aus den Fehlern der 70er Jahren zu lernen. "Heute müssen wir uns beispielsweise mit kostspieligen Sanierungsmaßnahmen beschäftigen", sagt er. "Das Wohl der Bürger muss vor dem schnellen Bau stehen." Er sieht zwar die Chancen, die ein neuer Stadtteil bietet, "aber wir müssen die Interessen, Wünsche, Ängste und Nöte der Menschen ernst nehmen. Daher auch meine Aufforderung an alle Mitbürger: Beteiligt euch an dem Prozess."

OB Uli Burchardt versucht bei jeder Gelegenheit, die Bürger mit ins Boot zu holen. Seine Stadt lege eine beeindruckende Geschwindigkeit an den Tag: "1950 hatten wir noch 45000 Einwohner, heute sind es fast 85000", erzählt er. "Pro Jahr ziehen 1000 Menschen nach Konstanz." Der Wohnflächenbedarf habe sich in dieser Zeit verdreifacht, die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnbau steige ebenfalls exorbitant. "Das Problem sind nicht neun Euro pro Quadratmeter, sondern der fehlende Wohnraum." Konstanz sei schon immer sehr flächeneffizient, "doch wir müssen jetzt aus unseren Grenzen heraus. Das hat auch das Regierungspräsidium gesagt. Und Nördlich Hafner ist das am besten geeignete Gebiet". Vor versammelter Menge wurde mehrmals versprochen, dass alle Grundstücksbesitzer persönlich angesprochen und nach Ideen und Vorschlägen gefragt werden. Auch Bürger ohne Grundbesitz haben die Möglichkeit, sich einzubringen. "Jeder kann Vorschläge machen und sich über die gesamte Zeit des Projekts beteiligen", sagte Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn.

"Wir haben ein großes, weißes Blatt Papier, das wir mit ihnen zusammen beschreiben wollen." Er erwarte eine große Teilnahme, "weil jeder profitieren kann. Bürger und Planer sitzen an einem Tisch".

Städteplaner Uli Hellweg unterstützt die Stadt bei diesem Mammutprojekt. Für ihn ist entscheidend, dass Nördlich Hafner lebenswert wird, dass sich die Menschen wohlfühlen und jeder Beteiligte die Chancen erkennt, die sich darin verbergen. "Einen neuen Stadtteil zu bauen ist eine sehr komplexe Angelegenheit, das kann man nicht an nur einem Abend diskutieren", erzählt er. "Wir müssen uns mit den Bürgern Fragen stellen und beantworten: Wie sollen die Nachbarschaften aussehen? Welche Hausformen wollen? Wie gestalten wir die Freiflächen? Wie lösen wir die Verkehrprobleme? Wie viele Kindergärten und Schulen benötigen wir?"

Beim Thema Zeitplan möchte er sich nicht festlegen. "Vieles hängt vom Markt ab", sagt er. "Ich habe zwar schon Hängepartien erlebt, doch das ist in Konstanz nicht zu erwarten, die Nachfrage ist sehr groß. Das kann fünf, sechs oder sieben Jahre dauern." Wichtig werde es sein, in funktionsfähigen Abschnitten zu bauen, "damit die Menschen nicht ewig auf Baustellen wohnen müssen". Das Thema Enteignung möchte er entkräften: "Jeder hat Interesse an einem lebenswerten Stadtteil und an langfristiger Wertsteigerung. Das Instrument der Enteignung spielt keine Rolle. Meine Erfahrung zeigt, dass 99,9 Prozent der Eigentümer überzeugt werden." Im Mai ist ein Bürgerforum geplant, Anfang 2018 soll der Rahmenplan stehen.

Nördlich Hafner

260 Grundstücke stehen auf dem gebiet Nördlich Hafner mit einer Größe von 45,7 Hektar. 37 Prozent gehören der Stadt, 59 sind in privater Hand und vier Prozent in öffentlicher. Rund 2500 Wohneinheiten für geschätzte 5000 Einwohner sind dort möglich.