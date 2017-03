Allensbach-Hegne Neuer Lehrgang in der Marianum-Schule: Berufliche Chance auch für ältere Frauen

Der Pflegenotstand betrifft auch das Pflegeheim Maria-Hilf des Klosters Hegne. Der Orden reagiert darauf jetzt mit dem neuen Lehrgang „Präsenzkraft in der Pflege“, der am 24. April in der Marianum-Schule startet

Hegne – Gaby Hellwage hat bis vor kurzem nicht in der Altenpflege gearbeitet. Doch mit dem Gedanken beschäftigt habe sie sich schon länger, erklärt die 50-Jährige aus Gaienhofen. „Ich möchte eine Arbeit, die Zukunft hat und bei der ich helfen kann, eine sinnvolle Arbeit.“ Und als es bei ihrer bisherigen Stelle in der Verwaltung einer Physiotherapiepraxis Veränderungen gegeben habe, habe sie einfach spontan angerufen im Pflegeheim Maria-Hilf des Klosters Hegne – zu einem günstigen Zeitpunkt, wie sich erwies. Sie sei sofort zu einem Gespräch eingeladen worden. Denn der Pflegenotstand betrifft auch angesehene Einrichtungen wie die des Klosters, berichtet Heimleiterin Ina Klietz. Und der Orden reagiert darauf jetzt mit dem neuen Lehrgang „Präsenzkraft in der Pflege“, der am 24. April in der Marianum-Schule startet.

Die Aufgabe einer Präsenzkraft sei es, kurz gesagt, die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen zu verbessern, so Klietz. Das könne in einem Heim ebenso sein wie in ambulanten Pflegediensten. Nötig seien bei diesem noch recht neuen Tätigkeitsfeld Grundkenntnisse in der Pflege, in der Hauswirtschaft und in der Betreuung. Eine Präsenzkraft wisse zum Beispiel, wie man mit Demenzkranken umgehen muss und sie erkenne, wenn es Gefahrensituationen gebe und Fachpersonal gerufen werden müsse. Und wie der Name schon sagt: Sie soll in dieser Kombination präsent sein, was den klassisch ausgebildeten Kräften aus den verschiedenen Bereichen nicht immer möglich ist. Es gehe darum, alltags- und bewohnerorientiert zu arbeiten, so Klietz, den Pflegebedürftigen nicht nur das Essen hinzustellen, sondern auch mit ihnen zu kommunizieren.

Und zudem solle durch das neue Pflegestärkungsgesetz die Entwicklung neuer Wohnformen für alte Menschen gefördert werden, das Leben in kleinen, familiären Gruppen, sei es nun im Heim oder in Wohngemeinschaften. Die Fortbildung zur Präsenzkraft sei daher auch eine gute Möglichkeit für bisher gering beschäftigte Alltags- und Nachbarschaftshelferinnen, in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu kommen. Auch der Schulleiter des Marianums, Volker Pudzich, betont diese berufliche Perspektive. Und dies gelte auch für ältere Frauen, die bisher in anderen Berufen tätig waren. Denn es gebe nun mal einen massiven Pflegenotstand, so Pudzich. Als Besonderheit bietet das Marianum bei seinem Lehrgang ein freiwilliges Modul zum Thema Spiritualität an. Klietz erklärt, dies sei vor allem für Mitarbeiterinnen des Hauses wichtig, weil viele Schwestern im Heim sind, für die die klösterliche Lebensweise auch im Alter gilt. Doch Pudzich meint, es gebe ja auch in anderen Heimen religiöse Bewohner: „Dafür muss man sensibel sein.“

Gaby Hellwage arbeitet seit einigen Wochen als Hilfskraft in Teilzeit im Demenzhaus St. Angelus des Klosters und will nun am Lehrgang zur Präsenzkraft teilnehmen, um dann anschließend dort voll beschäftigt zu sein. Sie war ursprünglich Kauffrau im Textileinzelhandel. In den vergangenen Jahren in der Physiotherapiepraxis habe sie aber bereits Patienten erlebt, die Betreuung brauchen. „Es ist einfach eine Weiterentwicklung – ein bisschen in eine andere Richtung“, meint sie. Dieses Angebot zur Weiterbildung sei für sie sehr interessant. „Das hat mich schon sehr angesprochen, weil es sehr viel beinhaltet. Ich lerne unheimlich viel dazu. Und was ich sehr schön finde: Ich lerne und kann’s anwenden“, erklärt die 50-Jährige.

Denn in dem Lehrgang gibt es einen Praxisteil, was auch Pudzich als wichtigen Bestandteil betont. Die Arbeit im Team findet auch Hellwage wertvoll. Zudem gefalle ihr im Pflegeheim des Klosters die gute Organisation: „Man spürt, dass die Bewohnerinnen sich wohl fühlen“, meint sie. „Es ist für mich ideal“, erklärt sie. Klietz fügt an: „Und für uns auch.“

Kurs und Kosten

Der Lehrgang „Präsenzkraft in der Pflege“ im Marianum des Klosters Hegne beginnt am 24. April und geht bis Ende Juli. Diese berufsbegleitende Fortbildung umfasst 180 Unterrichtseinheiten jeweils Montag- und Mittwochnachmittag sowie an einigen Samstagen. Hinzu kommen 180 Praxisstunden im stationären oder ambulanten Bereich. Zu den Inhalten gehören Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Erste Hilfe und Spiritualität. Das Angebot richte sich sowohl an Personen, die bisher bereits in den Bereichen Pflege, Betreuung der Hauswirtschaft tätig sind, wie an Ehrenamtliche sowie berufliche Um- und Quereinsteiger. Der Kurs kostet für Mitarbeiter des Klosters 850 Euro, für andere Teilnehmer 925. Es gibt die Möglichkeit einer Ratenzahlung. Zudem inbegriffen ist die Beratung über berufliche Möglichkeiten. Weitere Infos: (0 75 33) 80 74 05. (toz)