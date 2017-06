Konstanz Neuer Impuls für Konzertreihe

Der Verein High Noon – Freunde Neuer Musik zeigt Elan und lädt nun zur Gründungsfete ein.

Konstanz (sk) Die Veranstalter der Konzertreihe „High Noon Musik 2000+“ zeigen sich optimistisch: Sie stellen die Organisation auf neue Füße und haben einen Verein gegründet, der die Reihe trägt und organisisert. Der Name: High Noon – Freunde Neuer Musik. Am Donnerstag, 22. Juni, feiert der Verein im Kammermusiksaal der Musikschule (20 Uhr) eine "Gründungsfete", und alle Interessierten sind eingeladen. Als musikalische Leckerbissen werden „Clapping Music“ von Steve Reich (Interpreten: Ralf Kleinehanding und Peer Kaliss) und ein Portrait über John Zorn (Interpretin: Ina Callejas) geboten, heißt es in einer Presseankündigung der Veranstalter. Zudem werde es Zeit für Gespräche, Anregungen und gegenseitiges Kennenlernen geben.

Komponist und Schlagzeuger Ralf Kleinehanding hatte vor secheinhalb Jahren die Konzertreihe für zeitgenössische Musik ins Leben gerufen, die in ihrem Namen die Uhrzeit der Veranstaltungen aufgreift – 12 Uhr, die Mittagszeit. Unterstützt und finanziert wurde die Reihe vom Stadttheater Konstanz. Allerdings musste nun aufgrund von Einsparmaßnahmen die bereits bei Jung und Alt bekannte und beliebte Veranstaltung von vier auf zwei Konzerte im Jahr gekürzt werden und das erzwang ein Umdenken in der Organisation. "Die Lösung war eine Abkoppelung vom Theater und eine Verselbständigung in Form einer Vereinsgründung", wie es in der Presseinfo heißt. „High Noon Musik 2000+“ steht seit März auf eigenen Beinen und wird vom Verein High Noon – Freunde Neuer Musik getragen. Er beantragt Fördergelder bei Stadt und Land und versucht, Sponsoren zu gewinnen.

Bereits die Gründungsversammlung des Vereins stieß auf großes Interesse. Er hat schon jetzt mehr als 20 Mitglieder. Seine Aufgabe sieht der Verein darin, mittels der Konzertreihe ein Experimentierfeld für professionelle Musiker des Bodenseeraumes zu bieten. Kleinehanding komponiert viele der Werke selbst und hat bereits Musiker um sich geschart, auf die er seine Kompositionen individuell zuschneidern kann.

