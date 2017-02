Konstanz Neuer Drogerie-Markt nährt Furcht vor noch mehr Verkehr in Stadelhofen

Die Freie Grüne Liste unternimmt einen neuen Vorstoß zum Ausbau der Kreuzlinger Straße: Sie will eine verkehrsberuhigte oder eine Fußgänger-Zone. Anlass ist der Bau eines Drogerie-Marktes und die Furcht vor Parksuchverkehr.

Wenn erst der neue Drogerie-Markt in der Kreuzlinger Straße steht, dann, so fürchtet die Fraktion der Freien Grünen Liste (FGL) im Gemeinderat, wird dies das Ende der Verkehrsberuhigung im nördlichen Teil des Straßenabschnitts sein. Sie will dem vorbeugen. Sie fordert den Abbau der sieben Parkplätze in der Sackgasse zwischen Emmishofer und Bodanstraße. Die gesamte Kreuzlinger Straße solle zudem verkehrsberuhigt oder zur Fußgängerzone ausgebaut werden, fordert die FGL. Sie solle zur Achse für Radfahrer und Fußgänger werden. Ähnliches sieht auch das Agglomerations-Programm der Städte Konstanz-Kreuzlingen vor. Unter anderem ist eine neue Fußgängerachse vom Schnetztor zum Helvetiaplatz anvisiert. Demnach müsste in Konstanz die Kreuzlinger Straße, wo der Grenzübergang ja schon für den Autoverkehr gesperrt ist, zur Promenade werden, und in Kreuzlingen die Hauptstraße. Auch im Handlungsprogramm Radverkehr zählt die Kreuzlinger Straße zu einer der wichtigen Verbindungen für Radfahrer in die Schweiz, im Masterplan Mobilität zählt sie zum wichtigsten Fußweg in die Schweiz.

Anlass für die FGL, auf den Verkehr in der Kreuzlinger Straße zu blicken, ist der geplante Bau eines neuen Drogerie-Markts im verkehrsberuhigten Abschnitt zwischen Bodan- und Emmishofer Straße. Das Geschäft soll in einen Neubau in der Häuserzeile zwischen Kreuzlinger Straße und Laube kommen. Die FGL-Fraktion fordert, vorsorglich die sieben kostenpflichtigen Parkplätze im nördlichen Teil der Kreuzlinger Straße zu beseitigen. Denn sie fürchtet einen massiven Parksuchverkehr von Kunden, die den Kofferraum vollpacken wollen, wenn der Markt erst in Betrieb ist.

Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn sicherte jüngst im Technischen Ausschuss zu, die FGL-Vorschläge in die Untersuchung für die Verkehrsgestaltung in Stadelhofen aufzunehmen. Diese werde im ersten Halbjahr 2017 erarbeitet und solle dann dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden.