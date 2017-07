vor 1 Stunde Jörg-Peter Rau Konstanz Neue Runde in der Herosé-Debatte: Konstanz könnte einen Kommunalen Ordnungsdienst erhalten - aber nicht vor 2018

Die Anwohner am Seerhein in Konstanz müssen wohl weiter mit einem lauten und schlaflosen Sommer rechnen. Der sofortige Aufbau eines Ordnungsdienstes, der die Feiernden im Herosé-Park unter Kontrolle halten könnte, ist an der ersten politischen Hürde gescheitert.