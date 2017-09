Konstanz Neue Rampen für Skater

Seit Jahrzehnten träumen Skater von einer Großanlage für diesen Sport in Konstanz. Jetzt haben sie in Eigeninitiative dafür gesorgt, dass Konstanz sie bekommt. Auf einem ungenutzten Tennisplatz am Unisportgelände entsteht eine neue Halfpipe, die sogar für Meisterschaften eingesetzt werden könnte.

Hinter dem Bau stehen enormer ehrenamtlicher Einsatz und eine kluge Strategie. Um Kosten zu sparen setzen die Initianten um die Konstanzer Skater-Legende Bernt Jahnel sowie Daniel Stadelhofer und Luca Fischer auf die Wiederverwertung von nutzbaren Teilen alter Rampen, die in der Region nicht mehr gebraucht werden. Auch vewertbare Reste der Rampe, die am Schänzle in Brand gesetzt worden war, sind nach Angaben des Initianten-Teams in der neuen Anlage verbaut. Drei Jahre nach dem Brand steht nun auch der von der Stadt Konstanz für 90 000 Euro errichtete Ersatz am Park nahe der Schänzlebrücke im Paradies. Die Fans dieser Minirampe müssen sich allerdings noch bis zur Freigabe gedulden.

Die Anlage wurde zwar am Mittwoch von der Stadt Konstanz abgenommen, aber noch nicht von der technischen Prüforganisation TÜV. Zudem stehen noch Grünarbeiten an der Rampe aus. Wenn das Wetter es zulässt, werden sie auf Anfang nächster Woche terminiert, sagt Herbert Schmitz vom Amt für Stadtplanung und Umwelt. Zum Freigabetermin stellt er fest: "Es kann sich nur noch um Tage handeln." Momentan verhindert eine Eisenkette, die mitten durch die Rampe gespannt wurde, die Nutzung. Die Skater selbst wollen die Rampe noch mit einem Fest eröffnen. Die Rampe im Paradies, das ist ein Allzweckgerät für Rollsportler. Hier kann jeder seinen Spaß haben, vom Anfänger, bis zum Könner.

Herbert Schmitz geht davon aus, dass der Standort im Park vor dem Europahaus gut angenommen wird. Die Rampe liegt neben den Sport-Hügeln für BMX-Räder und nahe zu den Grillstellen. Sportlern, die Tricks zeigen wollen, sei damit Publikum garantiert. Die bis zu 4,50 Meter hohe Anlage an der Universität Konstanz ist ein ganz anderes Kaliber. Hier bekommen die Sportler einen ganz anderen Schwung für ihre Sprünge und Tricks. Wer dort fährt, sollte schon einige Erfahrung haben. Noch ist der Neubau nicht vom TÜV abgenommen. Geschieht dies rechtzeitig, dann könnte er noch diesen Herbst für eine Profi-Veranstaltung zur Verfügung stehen und ab dem Sommersemester 2018 für die Universität sowie für externe Nutzer.

Auf der Anlage würden im Rahmen des Unisports Kurse für Skater angeboten und die Sportwissenschaft wolle sie zudem für Ausbildungszwecke nutzen, sagt Matthias Seifert, der stellvertretende Leiter des Hochschulsports an der Universität Konstanz. Auch Nichtmitglieder der Universität sollten zu festgelegten Zeiten auf der Halfpipe trainieren können. Sie müssten dazu einen Tagespass erwerben, der voraussichtlich um die fünf Euro kosten werde. Seifert bezeichnet den Neubau als "Trainingsanlage für Fortgeschrittene." Auf Anfrage der rührigen Skater in Konstanz habe die Universität einen alten, nicht mehr benötigten Tennis-Hartplatz zur Verfügung stellen können. Die Bedürfnisse der Tennisspieler seien mit den vier Kunstrasen-Plätzen schon abgedeckt. Wie viele Gäste die neue Anlage anziehen wird, kann Seifert noch nicht sagen. "Mal schauen, welche Resonanz das in der Szene hat." Skaten gewinne gerade an Bedeutung. Bei den Spielen in Moskau 2020 werde das Skaten olympisch.

"Konstanz ist wieder zurück auf der Skateboard-Landkarte", sagt Daniel Stadelhofer. Er hofft, dass auf der neuen Anlage bald die Deutsche Meisterschaft im Skaten Station in Konstanz macht. "Das wäre das erste Mal seit 25 Jahren." Seit dem Abbau der großen Anlage am Tannenhof sei dies nicht mehr geschehen. Ohne den Einsatz von Skatern in Konstanz hätte Konstanz noch immer keine Profi-Anlage. Die Stadt setzt auf dezentrale Allzweck-Rampen in den Stadtteilen. Alle Ideen zu einem größeren Skaterpark wurden wieder verworfen. In der neuen Anlage an der Uni sind Teile der wegen Brandstiftung ausrangierten alten Rampe vom Schänzle verbaut, ebenso Teile aus einem früheren Skaterpark in Moos sowie der früheren Rampe am Tannenhof. Hinter dem Projekt stehen nach Angaben von Stadelhofer rund 20 Skateboardbegeisterte in der Region, im Alter zwischen 18 und 49 Jahren, die ehrenamtlich tatkräftig anpackten. Einige seien Handwerker wie er, sagt der Stukkateur. "Wir haben in unseren Reihen Schreiner und Zimmerleute." Das Team habe in Zusammenarbeit mit einer renommierten Fachfirma viel improvisiert und experimentiert, um mit Hilfe der wiederverwertbaren Teile, etwas ganz Neues zu entwickeln.

Die Anlage bestehe nun aus einer großen Halfpipe mit Übergängen zu einer Mini- und einer Mikro-Rampe. Sie biete auf 28 Metern Länge und 16 Metern Breite viel Raum für Tricks. Ursprünglich sollte die neue Anlage auf der Reichenau stehen, doch dies sei wegen des Naturschutzes nicht möglich gewesen. Die Skater ließen sich nicht entmutigen. "Wir geben nicht so schnell auf. Wir sind da extrem hartnäckig", sagt Daniel Stadelhofer. Über private Kontakte sei die Idee entstanden, bei der Universität um Raum für die Rampe nachzufragen. Dort habe man offene Türen eingerannt. Der Hochschulsport habe Interesse gezeigt, das Skaten in das Angebot der 300 Kurse in mehr als 100 Sportarten aufzunehmen. Da die Skater das Projekt über Sponsoren finanzieren, fallen für die Hochschule keine Baukosten an.

Auch in Kreuzlingen haben sich Konstanzer Skater am Aufbau einer Anlage an der Konzert-Kneipe Horst Klub beteiligt, sagt Stadelhofer. "Wir haben viel Gas gegeben in den letzten drei Jahren." Stadelhofer geht davon aus, dass Dank der neuen Anlage an der Uni die Zahl der heute etwa 40 aktiven Fahrer in Konstanz nahe dem Profibereich steigen wird. "Mit einer guten Anlage wird die Szene größer." Bernt Jahnel blickt auf zwei Jahrzehnte Einsatz für die Großanlage: "Als ich angefangen habe, war ich 30 Jahre alt und Profi-Skater, heute bin ich fast 50 Jahre alt und Familienvater."