Konstanz Neue Pfarrerin in Konstanz: Barbara Kündiger kommt mit einem Schwung frischer Ideen

Mit Barbara Kündiger kommt eine neue Pfarrerin für die evangelische Petrus- und Paulusgemeinde. Die Theologin war zuvor in Lahr und verstärkt nun Pfarrerin Christine Holtzhausen und Diakonin Beate Granzin. Und das, obwohl sie in ihrer Schulzeit noch glühende Verfechterin des Atheismus war – so dachte sie damals jedenfalls.

Konstanz – In ihrer Jugend gab sie sich als Fundamental-Atheistin, heute blickt sie auf 26 Jahre im Pfarrdienst zurück. Die 55 Jahre alte Barbara Kündiger übernimmt im März die zweite Pfarrstelle in der Konstanzer Petrus- und Paulusgemeinde. Die neue evangelische Pfarrerin kommt mit Neugierde und einem Schwung frischer Ideen. Unter anderem will sie in der Gemeinde eine neue Form der Beteiligung einführen, Art of hosting (wörtlich übersetzt: Kunst des Gastgebens), mit dem freien Singen im Kreis ein neues Wir-Gefühl schaffen und geleitete Zeiten für den Rückzug in die Stille anbieten. Gemeinschaftlich mit Pfarrerin Christine Holtzhausen und Diakonin Beate Granzin steht sie der größten evangelischen Gemeinde am gesamten Bodensee mit 6300 Mitgliedern vor.

Barbara Kündiger zieht zusammen mit ihrem Mann Frank-Uwe an den Bodensee. Er wirkt ab April als Pfarrer in Allensbach, wo das Paar auch wohnen wird. Von den vier Söhnen im Alter von 17 bis 35 Jahren dürfte keiner dauerhaft dort leben. Das Pfarrehepaar kommt aus Lahr. Barbara Kündiger und ihr Mann teilten sich dort seit dem Jahr 2001 die Pfarrerstelle. Die beiden blieben, unter anderem auch wegen der Kinder, viel länger an einem Ort als das die evangelische Kirche gerne sieht. Um immer wieder Aufbruchstimmungen zu erzeugen, empfiehlt diese alle zwölf Jahre den Wechsel in eine neue Gemeinde. Die Zeit sei nun reif gewesen für einen Neuanfang, sagt Barbara Kündiger. Am Bodensee habe sich für sie und ihren Mann die Möglichkeit eröffnet, jeweils eine ganze Pfarrstelle zu übernehmen. Barbara Kündiger sagt, sie freue sich auf den Neustart.

Sie berichtet, schon als Kind auf dem Aussiedlerhof im Raum Heidelberg sei sie immer die Neugierige gewesen, die mit jedem Spaziergänger reden wollte. "Ich finde alles Fremde interessant." In der Lahrer Gemeinde habe die Arbeit mit Aussiedlern einen Schwerpunkt ausgemacht. Sie sei gespannt auf die ganz neue Zusammensetzung der Gemeinde in Konstanz. Sie hofft, auch Kirchenmitglieder erreichen zu können, die durch die Gemeindefusion im Jahr 2006 enttäuscht wurden. Kündiger möchte mit dem gesellschaftspolitischen Beteiligungs-Modell Art of Hosting neue Lust auf die Kirchenarbeit wecken. "Moderne Menschen wollen nicht Helferlein sein und nichts zu sagen haben. Sie wollen mitgestalten und mitentscheiden." Es gehöre zum Wesen der reformatorischen Kirche, Entscheidungsbefugnisse der Basis zu überlassen. Das Prinzip sei nur in der verfassten Kirche immer weiter ausgedünnt worden, bedauert Kündiger. Sie hat das Modell in Vorarlberg bei einer Fortbildung das Art of Hosting kennen und schätzen gelernt. Die neue Pfarrerin möchte auch eine spielerische Form des Zusammenwirkens etablieren, das freie, improvisierte Singen im Kreis (Circle Singing), bei dem es um Selbstausdruck und das Aufeinanderhören geht. Diese Form des Singens sei auch ohne Notenkenntnisse möglich, sagt die neue Pfarrerin. Sie wolle sich bei einer Fortbildung noch für die Leitung eines solchen Singkreises schulen lassen.

Barbara Kündiger ist ein musikalischer Mensch. Hätte sie sofort einen Studienplatz bekommen, sie hätte Musik studiert. Als junge Frau, die in der Oberstufe mit flammenden atheistischen Reden die Diskussionen im Religionsunterricht befeuerte, habe sie sich eher aus Verlegenheit fürs wissenschaftliche Studium der Theologie eingeschrieben. Sie habe zunächst nur auf einen frei werdenden Studienplatz für Musik warten wollen. Doch am Seminar sei sie auf glaubwürdige Menschen gestoßen, mit denen sie offen über ihre Zweifel debattieren konnte. Letztlich habe ihr früherer Religionslehrer recht behalten, der nach ihrem Abitur festgestellt habe: "Sie wissen es vielleicht noch nicht. Sie sind ein tief gläubiger Mensch."

Die neue Pfarrerin geht mit einem positiven Bild von der Stadt nach Konstanz. Diese gebe sich ein Image von sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung. "Natürlich bin ich gespannt, inwieweit dieses Image mit der Wirklichkeit übereinstimmt." Ein paar Schwachpunkte habe sie schon mitbekommen: das starke Wachstum und die hohen Mieten. Einen Mann in der Stadtverwaltung kenne sie auch schon aus ihrer Lahrer Zeit, Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn.

Mit dem Amtsantritt von Barbara Kündiger im März wird das Führungsteam in der Petrus- und Paulusgemeinde nach 1,5 Jahren wieder komplett sein. Sie folgt Pfarrer Heinz Freudenberger nach, der als Religionslehrer in den Schuldienst gegangen war. Christine Holtzhausen war 2014 für Pfarrer Hartwig Warnke gekommen, der nach Waldshut gegangen war.

Das Trio für die Gemeinde