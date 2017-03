Reichenau Neue Lösung für Gemüsehalle auf der Reichenau

Ein alternativer Standort ist jetzt gefunden: an der Unteren Rheinstraße. Der Gemeinderat stimmte unter diesen Umständen dem Vorhaben, das monatelang kontrovers diskutiert wurde, mehrheitlich zu.

Bei einem Bauvorhaben, das auf der Insel Reichenau in den vergangenen Monaten für kontroverse Diskussionen sorgte, scheint es nun eine Kompromisslösung zu geben. Die Schächtle-GmbH, ein Zusammenschluss mehrerer Gärtnerbetriebe, die nicht der Gemüse-Genossenschaft angehören, wollte ursprünglich eine Gemüselagerhalle und Unterkünfte für Saisonarbeiter zwischen der Wohnbebauung von Mittelzell und dem Inntal im Außenbereich errichten. Die Gemeinde hatte dies abgelehnt. Das Landratsamt hatte jedoch unter Auflagen zugestimmt und die nötige landwirtschaftliche Privilegierung erteilt. Die Gemeinde hatte daher im Februar beschlossen, das fragliche Grundstück über einen Bebauungsplan als Fläche für den Gemüsebau festzusetzen.

Doch nun gab es eine überraschende Wendung. „Es wurde ein alternativer Standort gefunden“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat. Dieser sei zwar ebenfalls im Außenbereich, aber von der Erschließung unproblematisch. Die Schächtle-GmbH will nun an der Unteren Rheinstraße, kurz vor dem Übergang in die Straße Zum Sandseele, ihre Gemüselagerhalle bauen und Container für Arbeiter aufstellen. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich zu – unter dem Vorbehalt, dass auch hierfür das Amt eine landwirtschaftliche Privilegierung erteilt. Letzteres werde wohl erfolgen, meinte Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts. „Von der Lage ist dieser Standort wesentlich günstiger“, meinte sie.

Dieser Meinung schlossen sich die meisten Gemeinderäte an. Ralf Blum (CDU) lobte zudem, dass der Betrieb auf die Bedenken der Gemeinde eingegangen sei. Stefan Schmidt (Freie Wähler) meinte, für den Betrieb spiele der Zeitfaktor eine Rolle: „Jetzt muss man’s laufen lassen.“ An der Firsthöhe der Halle störte sich jedoch Hubert Schmidt (FW). Er habe Bedenken, dass die Gewächshäuser daneben nachteilhaft beschattet werden. Amin Okle (FW) meinte ebenfalls, dies müsse geprüft werden. Er monierte zudem wie Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur), dass hier eine neue Halle gebaut werde, während andernorts ehemals landwirtschaftliche Hallen umgenutzt werden.

Berndt Wagner (CDU) meinte dagegen, die Beeinträchtigung anderer Gewächshäuser durch die Beschattung sei zumutbar. Auch Sandra Graßl-Caluk (SPD) begrüßte die schnell gefundene Lösung. Und der Bürgermeister betonte: „Es ist eine Entscheidung, die mehr Probleme löst als neue schafft.“

Zur Vorgeschichte

Der Gemeinderat sah durch den vorherigen Standort öffentliche Belange tangiert. Man habe Verkehrsprobleme befürchtet, weil es an dieser Stelle nur geteerte Feldwege gibt. Diese würden zudem viel von Schülern und Touristen mit dem Fahrrad genutzt. Der Lösungsansatz des Landratsamtes sah vor, eine Nebenbestimmung zu erlassen, dass pro Tag nur zwei An- und Abfahrten von Lkws zulässig wären. Damit sollten Verkehrsprobleme verhindert werden. Aus diesem Grund gab das Landratsamt auch seine Zustimmung.