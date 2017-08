Konstanz Neue Details nach Schüssen im Grey: Polizist hat zweimal auf Täter geschossen

Fast alle Fragen sind geklärt: Bei der Gewalttat in der Diskothek Grey in Konstanz wurde der 34-jährige Täter durch zwei Schüsse von einem Polizisten getroffen. Andere Polizisten haben laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht geschossen. Ein Gast soll versucht haben, dem Täter sein Sturmgewehr zu entreißen.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach einem wichtigen Zeugen des Schusswechsels in der Diskothek Grey am vorvergangenen Sonntagmorgen. Der Besucher der Konstanzer Diskothek soll versucht haben, dem 34-jährigen Täter im Bereich des Foyers sein Sturmgewehr vom Typ M 16 im Vorbeilaufen zu entreißen. Die Polizei bittet diesen Besucher dringend, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07541-701-0, in Verbindung zu setzen.



Inzwischen ist außerdem klar, wie viele Schüsse der Polizist abgab, um den 34-jährigen Rozaba S. aufzuhalten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft habe er "aus seiner Dienstpistole zwei Schüsse" abgegeben. Durch einen der Schüsse sei der Täter lebensgefährlich verletzt worden.

Weitere Schüsse aus Dienstwaffen seien laut Mitteilung der Behörden, "auch aus mitgeführten Maschinenpistolen, von anderen Einsatzkräften nicht abgegeben worden". Der Täter wurde auf dem Parkplatz von einer Frau und einem Mann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen versorgt, verstorben ist er im Krankenhaus trotz einer Notoperation.

Polizei: Streifenwagen trafen nahezu gleichzeitig ein

Klar ist laut Polizei nun auch, dass nach Eingang der ersten Notrufe fünf Streifenwagen nahezu gleichzeitig am Ereignisort eingetroffen seien. Diese stellten die Polizisten aus einsatztaktischen Gründen auf der Max-Stromeyer-Straße im östlichen und westlichen Zufahrtsbereich der Disko ab und legten dort ihre Schutzkleidung an. Das ergab die Auswertung des Videomaterials.

Polizei: Schaulustige behinderten Einsatz

Beim Ankleiden wurde ein Beamter schwer verletzt. Er hatte laut der Mitteilung „gerade den ballistischen Schutzhelm aufgesetzt“, den ein Projektil durchschlug.Schon zu diesem Zeitpunkt erhoben Personen Vorwürfe gegen die Beamten, sie wären untätig. Diese hatten laut Polizei und Staatsanwaltschaft „von der Notwendigkeit eines taktisch abgestimmten Vorgehens in einer solchen Bedrohungslage keine Kenntnis“. In diesem Moment waren die Beamten laut der Pressemitteilung neben dem Anlegen der Einsatzkleidung damit beschäftigt, sich über Funk abzusprechen und ein erstes Bild der Lage zu verschaffen.



Nach dem Schusswechsel zwischen Rozaba S. und der Polizei haben sich demnach viele der Besucher, die zuvor geflüchtet und teilweise die Polizeikräfte beschimpft hatten, dem lebensgefährlich Verletzten genähert. Dabei störten sie die weiteren Einsatzmaßnahmen, um offensichtlich ihre Neugier zu befriedigen. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht klar gewesen, „ob weitere Personen in das Geschehen involviert“ waren.



Nach wie vor offen ist das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung. Sie soll klären, ob Rozaba S. unter Einwirkung berauschender Mittel stand. Die Sonderkommission wurde derweil personell reduziert.



Sie hatte zuvor festgestellt, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis war. Bundes- und Landeskriminalamt beschäftigen sich weiterhin mit der Frage, wie Rozaba S. an das amerikanische Sturmgewehr vom Typ M16 gelangen konnte. Auch die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits zwischen dem Tatverdächtigen und dessen Schwager, dem ehemaligen Betriebsleiter der Diskothek, seien laut Staatsanwaltschaft und Polizei noch nicht abgeschlossen.