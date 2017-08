Konstanz Neue Details nach Schüssen im Grey: Polizist hat zweimal auf Täter geschossen

Fast alle Fragen sind geklärt: Bei der Gewalttat in der Diskothek Grey in Konstanz wurde der 34-jährige Täter durch zwei Schüsse von einem Polizisten getroffen. Andere Polizisten haben laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht geschossen. Ein Gast soll versucht haben, dem Täter sein Sturmgewehr zu entreißen.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach einem wichtigen Zeugen des Schusswechsels in der Diskothek Grey am vorvergangenen Sonntagmorgen. Der Besucher der Konstanzer Diskothek soll versucht haben, dem 34-jährigen Täter im Bereich des Foyers sein Sturmgewehr vom Typ M 16 im Vorbeilaufen zu entreißen. Die Polizei bittet diesen Besucher dringend, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07541-701-0, in Verbindung zu setzen.

Inzwischen ist außerdem klar, wie viele Schüsse der Polizist abgab, um den 34-jährigen Rozaba S. aufzuhalten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft habe er "aus seiner Dienstpistole zwei Schüsse" abgegeben. Durch einen der Schüsse sei der Täter lebensgefährlich verletzt worden. Weitere Schüsse aus Dienstwaffen seien laut Mitteilung der Behörden, "auch aus mitgeführten Maschinenpistolen, von anderen Einsatzkräften nicht abgegeben worden".

