Konstanz Neubaupläne an beiden Seiten des Konstanzer Bahnhofs

Neubaupläne an beiden Seiten des Konstanzer Bahnhofs

Wie geht es weiter mit der Ladenzeile am Bahnhofplatz und mit dem alten Schweizer Bahnhof? Die Stadt Konstanz drängt auf Antworten. Und siehe da: Die Bahn hat tatsächlich erste Ideen vorgelegt.

Fast 17 Jahre nach dem Abschluss eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs könnte nun doch Bewegung ins Thema Bebauung am Bahnhof kommen. Denn die Stadtverwaltung erhöht den Druck auf die Deutsche Bahn: Für die in die Jahre gekommenen Gebäude Ladenzeile und Schweizer Bahnhof soll endlich ein Ersatz gefunden werden. Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn sagte im Technischen und Umweltausschuss, die Stadt drohe dem Staatskonzern mit dem Ausstieg aus der vor langer Zeit getroffenen sanierungsrechtlichen Vereinbarung, falls sie nicht endlich konkrete Pläne vorlegt. Käme es so weit, würde die Verwertung der beiden Flächen für die Bahn wohl sehr schwierig.

Wie ernsthaft die Deutsche Bahn das Thema aber tatsächlich betreibt, blieb am Dienstagabend offen. Der ankündigte Vertreter des Konzerns, der vor dem Technischen und Umweltausschuss über den aktuellen Planungsstand berichten sollte, sagte kurzfristig ab. So konnte Langensteiner-Schönborn nur von Gesprächen bei der Bahn in Berlin berichten. Das Unternehmen habe Untersuchungen zu Statik und Baugrund angestellt. Die ersten Skizzen, die ihm gezeigt worden seien, seien "recht ermutigend" gewesen. Allerdings gehe die Bahn eher von einer erneut flachen Bebauung aus, während die Stadt beiderseits des historischen Bahnhofsgebäudes eher dreigeschossige Neubauten erwarte.

Die Idee, die beiden Grundstücke neu zu bebauen, stammt bereits aus den 1990er-Jahren. Im Dezember 2000 wurde in der Amtszeit von Langensteiner-Schönborns Vor-Vorgänger Volker Fouquet der Entwurf des Büros Molenaar aus Gräfelfing bei München vorgestellt. Umgesetzt davon ist bisher lediglich die Fußgängerbrücke über die Gleise. Nachdem die Schweizerischen Bundesbahnen in die Mobilitätszentrale im Hauptgebäude umgezogen sind, hat Sport-Gruner den größeren Teil des ehemaligen Schweizer Bahnhofs für ein Outlet übernommen und saniert. Der erste Pachtvertrag über drei Jahre sei bereits abgelaufen, sagte Peter Kolb auf Anfrage. Wie lange Sport-Gruner die Dependance noch betreiben könne, sei nicht abzusehen.

Auch die Geschäftsinhaber auf der anderen Seite des Bahnhofs, unter anderem ein Fahrradverleiher, ein Souvenirhändler und der Wirt der Bürgerstuben, sind Pächter der Bahn. Die Bürgerstuben wurden jüngst erst noch einmal saniert. Ein schneller Abriss der Ladenzeile mit anschließendem Neubau ist auch aus einem anderen Grund nicht zu erwarten. Von Januar 2018 bis April 2019 ist der Bahnhof sowieso Baustelle: Die Bahn saniert die Bahnsteige und versieht die Unterführung mit Aufzügen. Auch das zieht sich schon lange hin. Das hat seit dem Start des Bahnhofsmodernisierungsprogramms, zu dem die Umbauten gehören, dann immerhin nur gut neun Jahre gedauert.