Neu im Kino  der satirische Konstanzer Jahresausblick

Das Bodenseeforum im Jahr 2024, ein „Dieter“ als Retter und wie Hartmut Rohloff Scheine beim OB findet. Ein nicht ganz ernst gemeinter szenischer Blick in die ­Zukunft von Konstanz

Das Jahr 2016 geht zu Ende. Wir mussten uns von vielem verabschieden: Vom Scala-Kino, von Klara Blum als Tatort-Kommissarin und acht Millionen Euro im Haushaltstopf beispielsweise. Es gab viel Neues: Das Bodenseeforum und die Gemeinschaftsschule haben eröffnet, es gibt Zukunftsprojekte und Ideen. Deshalb wollen wir uns gar nicht mit dem aufhalten, was passiert ist – sondern damit, was kommen wird. Unter dem Motto „Nachrichten, die wir 2017 gerne schreiben würden“ haben wir unsere – nicht ganz ernst gemeinten – Überlegungen zu Drehbüchern von Filmen zusammengefasst, die 2017 im Konstanzer Kino laufen könnten:

Million Dollar Bofo

Konstanz, im Jahr 2024. Dunkle Wolken liegen über dem „Bofo“, dem Bodenseeforum. Das einst hochgelobte Veranstaltungshaus, Prestigeobjekt der Stadt, hat seinen Glanz verloren. Dort, wo einst große, internationale Künstler auftreten sollten, wo Vereine rauschende Feste feiern sollten, sitzen jetzt abgebrannte Provinz-Musical-Darsteller in ihren Garderoben und trinken billigen Gin vom Edeka nebenan. Die Stadt sucht seit Jahren nach einem Geschäftsführer. Gefunden aber hat sich niemand. Plötzlich tritt aus dem Nebel, der über den Seerhein zieht, eine Figur. Kaum jemand hatte ihn die vergangenen Jahre gesehen, noch daran geglaubt, dass er es machen würde. Seine Name: Dieter Bös. Der Name seiner neuen Konzertagentur: „Einfach Dieter“. Die erste Band, die er nach Konstanz holt: Metallica. Bös widersetzt sich den bisher herrschenden Strukturen im Bofo, krempelt alles um. Das Bofo – es wird am Ende doch noch eine Erfolgsgeschichte.

In den Hauptrollen: Dieter Bös als Dieter Bös, Kulturbürgermeister Andreas Osner als Metallica-Sänger James Hetfield, ­Schulamtsleiterin Waltraut Liebl-Kopitzki als Tourmanagerin und Lokalredakteurin Sandra Pfanner als Musicaldarstellerin in der Provinz-Adaption des Klassikers „Cats“. (sap)

Der talentierte Mr. Rohloff

Hartmut Rohloff gehört nicht zu den Reichen und Adeligen von Konstanz, jongliert aber als Finanzchef im Rathaus dennoch täglich mit Millionen. Eines Tages wird ihm ein Brief unter der hölzernen Türe durchgeschoben. Darin steht, dass ein Großbetrieb weitere acht Millionen Euro Gewerbesteuer aus der Vergangenheit zurückfordert. Hartmut Rohloff reibt sich die Augen. Wo soll er jetzt noch so schnell dieses Geld herbekommen? Schließlich läuft die Zeit gegen ihn: In wenigen Tagen soll der Doppelhaushalt verabschiedet werden und die SPD-Fraktion hat schon wieder irgendeinen Antrag gestellt. Die Stadtspitze schlägt ein „Handlungsprogramm Geldbeschaffung“ vor, doch Hartmut Rohloff befürchtet, dass allein der Druck der Broschüre zum Handlungsprogramm zu lange dauert. In ihm wächst ein teuflischer Plan, wie er das fehlende Geld herbeischaffen kann. Im dunklen, hautengen Rollkragenpulli seilt er sich eines Nachts vom Dach des Rathauses ab und dringt ins Büro des Oberbürgermeisters ein. In der Sofaritze findet er mehrere tausend Scheine, bügelt sie und stopft damit das Loch im Haushaltsplan. Werden die Räte und der OB etwas merken? (sap)

Von Windeln verweht

Götz Werner, Unternehmer und Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, steht vor einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite sind da die einkaufstüchtigen Eidgenossen, denen er gerne noch mehr Windeln und Kräutershampoo verkaufen wollen würde, so lange, bis ihre Einkaufswagen und SUVs platzen. Auf der anderen Seite ist da das schlechte Gewissen: Wie viele Drogerieartikel verkraftet diese Stadt noch? Götz fasst beherzt einen Entschluss. Er fegt alle Pläne für die neue Filiale in der Kreuzlinger Straße vom Tisch und beauftragt einen Konstanzer Architekten, daraus ein alternatives Programmkino zu machen, in dem es gluten- und laktosefreie Bio-Häppchen zum Kinofilm umsonst dazu gibt. Der Name: „Traumfabrik“ – die hat es nämlich schon einmal in der Nähe gegeben, am Bodanplatz. In den Hauptrollen: Karl Ulrich-Schaible als Götz Werner – der Mann mit Gewissen und Sinn für Nachhaltigkeit – sowie SPD-Stadtrat und Architekt Johannes Kumm in einer Doppel-Rolle als Architekt Nummer 1 und 2. (sap)

Nix, einfach unverbesserlich

Immobilienmakler in der Stadt bekommen endlich alle Hände voll zu tun. Zu lange mussten sie auf diese Gelegenheiten warten, zu lange wippten sie auf ihren Bürostühlen vor und zurück und wählten wahllos Telefonnummern. Jetzt wissen sie nicht mehr, woher sie die Immobilien nehmen sollen, jene, für die die Theaterschauspieler eine stattliche Summe zu zahlen bereit sind. Eine lang ersehnte Gehaltserhöhung hatte den Weg bereitet. Gespeist aus der hausinternen Theaterkasse und einem ordentlichen städtischen Zuschuss. Ein irrsinniger Wettlauf mit der Zeit beginnt, ein abstruses Tauziehen, ein wahnwitziger Streit um die Premiumlagen an der Seestraße mit freiem Blick auf das Theater. Da betritt Intendant Christoph Nix die Bühne. Arm in Arm mit Bürgervertretern. Puff. Alles nur Fiktion. Grandioser Stoff, witzig animiert für die ganze Familie. Er hätte es schon längst von der Bühne auf die Leinwand schaffen müssen, würde sich auch als Drama eignen. In den Hauptrollen: Christoph Nix als Gru und der Gemeinderat in Personalunion als Vector. (phz)

Hotel der toten Zauneidechsen

Noch bevor der Kriminalreporter Kurt Meier brisantes Material von einem Informanten erhält, will dieser plötzlich nichts mehr sagen. Meier nimmt die Recherchen auf und stößt auf einen Skandal: tote Zauneidechsen zu Gunsten eines Hotelbaus in Konstanz. Kein Einzelfall, wie sich herausstellt. Wo einst ein Sanatorium stand, passiert das selbe Drama. Auch an etlichen weiteren Standorten wird eine Stadt mit Hotels überzogen. Profit schlägt Umweltschutz. Mittendrin Kriminalreporter Meier, der die Machenschaften aufdeckt. Hinter jeder Ecke lauert für ihn Gefahr. Tierschützer laufen Sturm. Sie liefern sich erbitterte Duelle mit der Hotellobby. Die, bestochen mit Millionen, knickt ein. Und bläst ihre Projekte ab. Sie haben nun, was sie wollten: eine finanziell gesicherte Zukunft. Meier hat viele weitere Zauneidechsen vor dem sicheren Tod bewahrt. In den Hauptrollen: Kurt Breit als Projektentwickler auf dem Wembleygelände, Antje Boll und Eberhard Klein von Zauneidechsen e.V. (phz)

B33 – die unendliche Geschichte

Der Leidensweg einer Eidechse in der Bodenseeregion: Die Art, zu der Eidechse Lisa zählt, ist vom Aussterben bedroht. Mit dem Ausbau der B 33 droht man ihr den Lebensraum zu nehmen. Doch die tapfere Eidechse wehrt sich: sie gewinnt langbärtige Ökologen für sich und erstreitet mit ihrer Hilfe eine Lobby für Kleintiere: Tunnel für Amphibien werden entlang der B 33 gebaut. Die Straße wird zum Modellprojekt und zieht Naturschützer von weither an, die in Autokolonnen die Straße verstopfen. Bei einer Talkshow hält Lisa ein mutiges Plädoyer für Artenschutz und Bürgerbeteiligung. Landrat Frank Hämmerle ruft in einem emotionalen Moment das Biotop Bodanrück aus, das Asyl für Amphibien garantiert. In den Hauptrollen Bundestagsabgeordneter Andreas Jung als Andreas Jung, Frank Hämmerle als Frank Hämmerle sowie Thomas Zoch und Claudia Wagner als langbärtige (langhaarige) Ökofreaks. (cla)

Free Uli – Ruf der Freiheit

Die Dinge entwickeln sich ungünstig in Konstanz am Bodensee. Seit Wochen toben erbitterte Kämpfe im Gemeinderat, die Nachbarstadt Singen entsendet Protesttruppen, die für ein Einkaufszentrum demonstrieren, der Oberbürgermeister fühlt sich von politischen Gegnern und der Presse drangsaliert. Wegen des Mobbings versinkt er in Depressionen. Da taucht im Konstanzer Hafenbecken plötzlich ein verirrter Wal auf. Dieser wird zum Zentrum des öffentlichen Interesses, der Tourismus boomt. Naturschützer und arbeitslos gewordene Flüchtlingshelfer schmieden Koalitionen, um den Wal zu retten. Das Sealife wittert Profit und will den Wal einsperren. Das weckt – endlich – die Lebensgeister des schwermütigen Oberbürgermeisters: Er übernimmt die Schirmherrschaft für das Tier, das liebevoll Uli getauft wird. Die Konstanzer haben endlich ein Ziel und finden zu neuem Zusammenhalt. Ob es in einer dramatischen Rettungsaktion gelingen wird, Uli zu beschützen und in die Freiheit zu entlassen? In den Hauptrollen: Uli Burchardt als Oberbürgermeister, Holger Reile als politischer Gegner, Jörg-Peter Rau, Sandra Pfanner, Philipp Zieger, Anna-Maria Schneider, Luisa Rische und Claudia Wagner als Presse-Mob. (cla)

Für eine Handvoll Stutz

Die junge Konstanzerin Annegret verliebt sich in den Ostschweizer Ueli. Doch die zarte Romanze wird überschattet. Von rechtsgerichteten Radikalen wird das junge Glück bedroht, Annegret hat schwere Diskriminierungen auszuhalten. Kurz hadert sie, dann wird sie Sprecherin der Bürgerinitiative „Für eine freie Eidgenossenschaft Klein Konstanz“, die über die Quartiere Stadelhofen, Klein Venedig, Paradies an Einfluss gewinnt. Bei einer Volksabstimmung votiert die Mehrheit für die Einführung des Schweizer Frankens als Währung in diesen Quartieren. Im Gegenzug führen die übrigen Stadtteile Ausfuhrscheine für Konstanzer ein und fordern die Rückerstattung der Mehrwertsteuer. Es kommt zu tumultartigen Szenen, da entscheidet sich Annegret zu einem mutigen, grenzüberschreitenden Schritt. Anrührendes Liebesdrama mit Laienschauspielern aus dem Thurgau und Konstanz. Im Originalton mit deutschen Untertiteln. (cla)

The Wolf of Bücklestreet

Tokyo, New York, Moskau, Konstanz – Städte am Limit des Wachstums. Wohnraum Fehlanzeige. Bezahlbar schon gar nicht. Dubiose Investoren kaufen was geht, um überteuerte Luxus-Wohnungen für die oberen Zehntausend anzubieten. Ein Milliardär und Bauunternehmer mit Föhnfrisur und grellem Solarium-Teint namens Donald Stump will auf dem teuren Pflaster Konstanz mitmischen und sichert sich durch einen listigen Trick das Gelände einer ehemaligen Firma an der Bücklestraße im aufstrebenden Stadtteil Petershausen. Doch den einst so kalten Geschäftsmann packt beim Anblick von Bodensee und Imperia und beim näheren Kennenlernen der Konstanzer die Liebe. Wohnraum in Konstanz teuer zu vermieten, das kommt für ihn nicht mehr in Frage. Er will in seinem Paradies sesshaft werden. „Make Konstanz great again“ postuliert er und schafft mit seinem Bückletower, dem ersten Hochhaus der Stadt, hunderte bezahlbare Wohnungen. Eine Geschichte über den Beginn der Skyline an der Bücklestraße. Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn in seiner Paraderolle als Milliardär mit Herz. (ans)