Dieses Bild sorgte schon für Schmunzeln auf Instagram: Wie Besucher im Bürgeramt im Kreis geleitet werden – und wie die Stadt auf die Frage nach der "Konstanzer Verwaltungsschleife" reagiert.

Neulich auf dem Amt, Sie kennen das: "Ich möchte gerne..." – "Oh, da müssten Sie zu meiner Kollegin, Frau Hübner, Zimmer 0765, fünfter Stock links." Bei Frau Hübner angekommen, sagt diese: "Oh, da müssten Sie erstmal bei meinem Kollegen, Herrn Hofer, einen Antrag stellen. Zimmer 0326." Herr Hofer fragt: "Haben Sie denn schon einen Termin für die Antragsstellung beantragt?" Die darauf folgende Gefühlslage muss bei jenen Bürgern, die neulich auf dem Konstanzer Bürgeramt unterwegs waren, ähnlich gewesen sein. Dort wird man in der Abteilung Verkehrswesen und Verwarnungen nämlich in einen Kreisverkehr ohne Ausfahrt umgeleitet, wie der Instagram-Account konstanz.de eindrücklich dokumentiert.



Die sogenannte Konstanzer Verwaltungsschleife... Ein von Konstanz (@konstanz.de) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 3:12 Uhr

Nachfrage bei der städtischen Pressestelle: Was war da los, Herr Rügert? Herr Rügert lacht und erklärt: "Nein, es gibt kein schwarzes Loch in der Konstanzer Verwaltung". Stattdessen eine Baustelle in Zimmer 1.23, das derzeit für jeden Besucher erkennbar nicht besetzt ist. Bußgelder muss man leider trotzdem zahlen, und Vorsprachen jeglicher Art finden definitiv in Zimmer 1.18 statt. Das Weiterleitungsschild ist inzwischen abgeklebt.