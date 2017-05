Konstanz Navigationsgerät aus Tiefgarage gestohlen

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat in der Conradin-Kreutzer-Straße aus einem Auto in der Tiefgarage eine Navigationsgerät und eine Sonnenbrille gestohlen. Wie er das anstellte, ist der Polizei derzeit noch nicht klar.

Auf noch nicht bekannte Art hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefgarage in der Conradin-Kreutzer-Straße einen PKW geöffnet. Anschließend hat er das Auto nach Diebesgut durchsucht und daraus ein Navigationsgerät und eine Sonnenbrille entwendet, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Es sei zu vermuten, dass in der Tiefgarage noch weitere Fahrzeuge geöffnet wurden. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-0, zu melden.