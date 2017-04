Bodensee Naturspektakel: Wasserhose über dem Bodensee gesichtet

Augenzeugen aus der Schweiz haben am Dienstagmorgen spektakuläre Bilder eines Wetterphänomens über dem Bodensee fotografiert. Dabei soll es sich laut dem Schweizer Sender SRF um eine Wasserhose handeln.

Am Morgen #Wasserhose über dem Bodensee. Sie bilden sich bei hoch labiler Luftschichtung, d.h. beim Durchzug von Höhenkaltluft. ^je pic.twitter.com/M36WOgrGwk — SRF Meteo (@srfmeteo) 18. April 2017

Als Beweis twitterte "SRF Meteo" ein Leserfoto der Wasserhose. Leserreporter Lorenzo Allemann aus der Schweiz schickte uns weitere, tolle Bilder (siehe oben). Laut dem Portalist eine Wasserhose nichts anderes als ein Tornado über Wasser und auch über Binnengewässern wie dem Bodensee nicht ungewöhnlich.Sie entstehen, wenn zwischen den Luftschichten direkt über dem Wasser und in höheren Lagen größere Temperaturunterschiede auftreten.So zog am Dienstagmorgen Höhenkaltluft über den Bodensee, während die Seeoberfläche noch relativ warm war. In der Regel sind diese Tornados aber wesentlich schwächer als ihre Artgenossen, die in den USA über Land hinwegfegen und große Schäden anrichten können. Für Fischerboote in der Nähe können sie aber trotzdem gefährlich werden.