Mit dem Konstanzer Traumschiff stechen die Niederburg und die Kamelia-Paradies mit den Reisenden in See und bieten knapp vier Stunden ein Animationsprogramm der Sonderklasse.

Während der Reise müssen die Akteure kaum Untiefen umschiffen, sondern präsentieren ein humoreskes Potpourri, spinnen fantasievolles Seemannsgarn und blicken gemeinsam mit der charmanten Moderatorin Conny Nack auch hinter die Kulissen des Luxus-Liners.

Die Zuschauer werden Augenzeugen, wie die Kabinen-Perlen Anja Uhlemann, Nicole Paul und Monika Schönegg kräftig die Kamelhaardecken ausschütteln und in den Reisekoffer des vielbeschäftigten Oberbürgermeisters spicken. Dieser erprobt mittels Dauerfahrt die Pfänderbahn, während der "Heilige Bimbam" Konrad Schatz jede Stunde die Schiffsglocke läutet. Die drei wortgewandten Damen schätzen auch den bordeigenen Schneeimbiss und den "Mc urbi et orbi mit gesegnetem Käse".

Noch aromatischer und delikater aber munden die beiden russischen Eier Simon Schafheitle und Martin Tschaki. In nahezu perfektem Deutsch-Russisch parlieren Igor und Ivan über die Wollmatinger Rettich-Kolchose, das Konstanzer Politbüro und den hiesigen KGB (Konstanzer Gemeinderats-Baracke), über den sie den prägnanten Vers reimen: "Keine Visionen – gleiche Leier: Sie sitzen da wie verlorene Eier." Sie kommen auch auf die glorreiche Idee, Singen zu annektieren. Konstanz hätte dann seinen eigenen Ural; der Rubel rolle und in Singen würden dann die Ausfuhrscheine gestempelt. Den Knüller landen die russischen Eier mit dem neuen Narrenspruch "Im weißen Haus am Eck", befinden bezüglich des Bodenseeforums, die Sache sei ihnen etwas "zu Schaal", und wünschen den Besuchern, wenn sie einmal dort austreten müssten, lediglich "toi, toi, toi".

Zur veganen Ernährung ruft gut begründet Norbert Heizmann auf; wahrscheinlich um nicht ein Fall für die handfest-bodenständige Schiffsärztin Martina Bauer zu werden, die nicht nur mit weisen Ärzte-Regeln brilliert, wie beispielsweise: "Wer Austern schlürft auf den Seychellen, hat meist am Abend Salmonellen". Prävention ist stets das Gebot der Stunde: Desinfektion – am besten beim Schiffs-Wirt Alfred Heizmann, der den Berufsstand der Gastronoven laudiert, das Bier als "orale Literatur" huldigt, pointiert zur Wirtschaftskunde aufruft und den Stammtisch als letztes sozio-ornithologische Refugium von Nestflüchtern und Schluckspechten glanzvoll würdigt. "Die schönste Art dem Wirt zu danken, sind guter Durst und Schweizer Franken", so Alfred Heizmann, der aber auch leisere Töne anstimmt und sich deutlich gegen Fremdenhass und für Humanität ausspricht.

Für qualitativ hochwertigste Animation ist Hans Leib bekannt, der die Gäste an Bord zu beruhigen versteht. Ein Putsch in Deutschland sei nicht zu erwarten. Das Militär könne höchstens mit der Reparatur der Panzer drohen. Wortgewandt nimmt er die Weltpolitik mit dem neuen US-Präsidenten und den Brexit aufs Korn, befasst sich aber auch mit der bevorstehenden Bundestagswahl. Er weiß schon, wen er wählt, und zwar die Partei "mit den meisten Mitgliedern, die hilft und dich im Ausland nicht im Stich lässt: ADAC".

Pointierte und wortgewandte, aber auch tänzerische und gesangliche Höhepunkte reihen sich dicht an dicht. Was die "Knall Bon-Bons" auf die Bühne bringen, grenzt an ein fulminantes 80er-Jahre-Kurz-Musical, und das stets heiß vom Publikum ersehnte Duo Claudia Zähringer und Norbert Heizmann begeistert mit der urkomischen Geschichte von "Olivia und Popinson".

Die Narrenspieler

Richard Hörenberg, Fritz und Bernd Schächtle, Karl-Heinz Nack, Thomas Gabele, Christian Sawade, Lars Priebe, a2r:media. Hinter den Kulissen: Hans Zwickmann (Bühnenbild), Markus Baur, Dieter Kessler, Swantje Kunze, Philipp Leutner (Deko-Team), Achim Schien (Inspizient), Alexander Riedmann (Geschäftsführung), Christana Gondorf, Tatjana Große (Maske), Barbara Fritschi (Souffleuse), Maja und Fritz Schächtle (Catering).

Weitere Aufführungen: 7., 9., 10. und 11. Februar, 20 Uhr, Konzil.