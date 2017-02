Konstanz Narrengottesdienste in Konstanzer Kirchen: Wenn vorm Altar geschunkelt wird

Zur Fasnacht gibt es Gottesdienste mit fein gereimten Büttenpredigten. Stets gilt: Es ist die etwas andere Fasnacht. Und der etwas andere Gottesdienst.

Hoffnung gab Pallottiner-Pater Reinhold Maise beim traditionellen Fasnachtsgottesdienst in der Sankt-Stephans-Kirche den Gläubigen mit auf den Weg. Bei seiner gereimten Predigt – also gewissermaßen eine Büttenpredigt – nutzte er verschiedene Brillen, um seine Botschaft zu vermitteln. „Sie steht für Freiheit, Liebe, Frieden. Nichts am Hut hat sie mit Kriegen“, sagte er über die Flower-Power-Brille. Über die mit Glitzersteinen spottete er: „Bussi hier und Küsschen dort, Schampus, Shrimps am Partyort.“

Ausgehend davon, wie vielfältig die Zustände auf der Welt nun einmal sind, wirkten diese unterschiedlich auf den Einzelnen ein: „Sie macht mich froh, sie macht mich trist“, aber „es liegt in eigenem Ermessen, ob cool ich bleib – oder bin versessen.“ Pater Maise schloss seine Predigt mit einem optimistischen Blick auf die Hoffnung durch eine riesige Brille. „Sie gibt mir Kraft und macht mir Mut. Sie lässt mich glauben: alles wird gut!“ und „Die Hoffnung lässt uns weithin schauen. Sie lässt uns sehnen ohne Grauen“. Den Gläubigen rief er dazu auf: „Hab Mut, sei stark, probier es aus. Die Hoffnung trag in jedes Haus.“

Der Fanfarenzug der Niederburg unter Leitung von Martin Tschaki begleitete den etwas anderen Gottesdienst. Er sei froh über die Abwechslung, ermögliche sie doch, eine andere Art der Musik aufzuführen, als sie während der hohen Tage der Fasnacht auf der Straße gespielt würden, erklärte Tschaki. Zum Abschluss des Gottesdienstes weihte Pater Maise die neuen Fahnen der Ministranten und des Narrenvereins Giraffen.

In der Lutherkirche hielt Prädikant Bernd Preiß die Büttenpredigt, umrahmt mit Musikstücken der Band „Blue Birds of Paradise“. Er spottete über die Konstanzer Lokalpolitik: „Der Brückentag wird abgeschafft, weil zu viel Risiko er birgt, und euer C-Konzept nicht wirkt.“ Besser ginge es auf diese Weise: „Der Gratis-Bus die Wurzeln packt und das im Viertel-Stunden-Takt.“ Auch den alternativen Verkehrsmitteln widmete er einige Verse: „Es kommt die Fähre auf den Fluss und macht das Parken zum Vergnügen“ und „Auch eine Hochbahn wär ein Knall, man denke nur an Wuppertal“. Angesichts des Flüchtlingszustroms aus anderen Kulturen mahnte Preiß: „Das Mittelalter ist vorbei, bei uns da leben Frauen frei!“ Rund 400 Besucher erlebten in der Lutherkirche einen ebenso individuellen wie stimmungsvollen Gottesdienst, bei dem unter anderem das Badnerlied intoniert wurde.Tradition hat der Narrengottesdienst in Dingelsdorf, den in diesem Jahr der hochgeschätzte Pfarrer Werner Florian in der Kirche St. Nikolaus gestaltete. Zu dem Fasnachtslied „In Dingelsdorf am Bodensee“, das der Musikverein intonierte, wurde sogar geschunkelt, was dem Pfarrer gefiel, denn „Freude ist ein Kennzeichen der Christen“.

Kirche und Fasnacht

Die Wurzel der Fasnacht soll im Christentum liegen, auch wenn einige Experten davon ausgehen, dass die Tradition auf germanische Bräuche und Fruchtbarkeitsriten zurückzuführen sind, wie die Internetseite evangelisch.de berichtet. Die Bezeichnungen Fastnacht oder Fasnacht (die letzten Nächte vor der Fastenzeit) sowie Karneval (lateinisch Carnemlevare – Fleischwegnehmen) lassen auf den engen Zusammenhang mit der vierzigtägigen Fastenzeit schließen, die mit dem Aschermittwoch beginnt. Erstmals wird über das Feiern vionFsching im 12. oder 13. Jahrhundert berichtet. Vor dem Verzicht auf Fett, Fleisch, Milch und Sexualität, gab man sich der ausgiebigen Völlerei, der Maßlosigkeit, der derben Scherze und der sexuellen Ausschweifungen hin. Die frühesten Zeugnisse sind vorreformatorischer Zeit. Sicher ist, dass die Fasnachtstage im Spätmittelalter der offiziellen Kirche ein Dorn im Auge waren. Die Reformatoren solleneine größere Distanz zu Fasching und Fasnacht gezeigt haben als die katholische Kirche – und verboten die Völleirei. (sk)