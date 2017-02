Konstanz Narren fordern bei Buntem Abend in Wollmatingen den "Wexit"

Der erste Bunte Abend der Giraffen AG in Wollmatingen ist ausverkauft. Junge Nachwuchstalente begeistern das Publikum.

Vielleicht, sagt Anja Spiegel und lacht, wird sie ja doch noch Tagesschau-Sprecherin. Das Talent dazu hätte sie zweifelsfrei, aber wenn es danach ginge, könnte sie auch Carmen Geiß werden. "Wenn man sich richtig verstellen muss, macht es am meisten Spaß", sagt die 23-Jährige zwischen Bierbank und Bühne über ihre Rollen der vergangenen drei Jahre. Es ist kurz vor Mitternacht, die ausverkaufte Wollmatinger Halle leert sich langsam und alle Mitwirkenden können stolz sein: Die Premiere des Bunten Abends der Giraffen AG ist mit langem Applaus und vielen Zugaben über die Bühne gegangen. Genauer gesagt war es eine Erstausstrahlung, denn dieses Jahr lud Präsident Bernfried Streibert zur großen Fernsehshow unter dem Motto: "Mit dem Langen sieht man besser", womit natürlich der Giraffen-Hals gemeint ist. Denn der Narrenverein ist zwar nicht öffentlich-rechtlich, erklärte Streibert, aber zumindest gemeinnützig. "Also gemein und ein bisschen nützlich."

So gab es in 180 kurzweiligen Fernsehminuten eine ganz spezielle Wollmatinger Version bekannter Sendungen und Shows zu sehen. In Bonanza etwa forderten die Bewohner der Wollmatinger Ranch, statt der Äcker und Wiesen des Hafners doch einfach das Tägermoos zu bebauen und es als "Mischgebiet" auszuweisen, für Schweizer und Deutsche. Im Zuge dessen könne man eigentlich auch gleich den "Wexit" fordern und den Wollmatinger Eingemeindungsvertrag von 1934 rückgängig machen – dann findet auch das Dorffest wieder statt, "weil die Stadtverwaltung nix zum Sagen hat."

Exklusive Einblicke in den männlichen Körper gab es in der Sendung Planet Wissen. Mit der Erkenntnis: Die Leber arbeitet hart und Hänger gibt es einfach – selbst, wenn das beste Stück auf Kur ist. Aber genau diese wenigen und charmant gelösten Text-Aussetzer sind besonders sympathisch – vor allem, wenn man weiß, wie viel Arbeit Spaß macht. Der Narrenrat legte das Motto schon im Mai fest, die Laienschauspieler, Tänzer und Sänger begannen im November mit den Proben, Daniel Gross arbeitete bis zu neun Stunden am Tag am Programm, die aufwendigen Kostüme wurden bis zur letzten Minute genäht und der Präsident dankte nicht umsonst den geduldigen Ehepartnern aller Giraffen.

Wobei die Sache mit der Ehe bei einigen Mitwirkenden ja noch lange hin ist. Denn in den 130 Jahren seit der Gründung stand dieses Jahr der jüngste Altersdurchschnitt in der Giraffen-Geschichte auf der Bühne. "Die spielen richtig gut" befand zum Beispiel auch Ex-Bäderchef Georg Geiger, als Sven Oehri (18) in der besten Szene des Abends den James Bond mimte oder Mike Hingray (20) und Leon Okle (18) das Pärchen gaben, das den Millionengewinn aus der Quizshow für die Flitterwochen "im wunderschönen Freudental inklusive süßlich duftendem Güllegeruch" braucht. Die Nummer hat Leon Okle selbst geschrieben, erzählt er später. Mit dem Nachwuchs, um den sich die Giraffen keine Sorgen machen müssen, verändert sich spürbar auch das Bild der Bunten Abende. Das Publikum wird wieder jünger, die Nummern kürzer und knackiger, die klassische Bütt verschwindet. Damit die Fasnacht das bleibt, was sie ist: bunt, vielfältig und lebendig. In diesem Sinne: Ho Narro!

