Konstanz Napoleon auf dem Podium: Konstanzerinnen übersetzen beim Berliner Theatertreffen

Zwei Konstanzerinnen arbeiten beim Berliner Theatertreffen als Dolmetscherinnen. Bei ihrem dortigen Arbeitseinsatz kämpfen sie gegen Hörfehler und schwierige Texte.

Als Leistungsschau des deutschsprachigen Bühnenschaffens versteht sich das Berliner Theatertreffen, bei dem jedes Jahr im Mai zehn Inszenierungen gezeigt werden, die eine siebenköpfige Jury für „bemerkenswert“ hält. Auch wenn dabei fast nur Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt werden, reicht das Festival dennoch weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Regisseure aus aller Welt treffen sich hier, es einen gibt einen regen Austausch mit China, Workshops für junge internationale Theaterschaffende; ein Stückemarkt und zahlreiche Diskussionsrunden mit internationalen Themenstellungen und Teilnehmern ergänzen das Programm.

Und da die Welt noch immer nicht eine Sprache spricht, werden die gezeigten Stücke in Englisch übertitelt und die Diskurse simultan verdolmetscht. Vier Dolmetscherinnen setzen die Berliner Festspiele dafür beim Theatertreffen für die Diskussionsrunden ein, zwei davon kommen aus Konstanz. Sophie Kunze und Lisa Rauschnick studieren beide in Leipzig. Ihren Bachelor haben sie schon hinter sich, beide arbeiten nun im zweiten Semester an ihrem Masterabschluss. Als praktische Projektarbeit wurde dabei unter anderem der Einsatz beim Berliner Theatertreffen angeboten, für den sich die beiden Konstanzerinnen dann beworben haben.

Und so sitzen sie nun in einem kleinen Raum im Foyer des Hauses der Berliner Festspiele, im Regelbetrieb als Kassenhäuschen genutzt. Eng ist es hier, Blickkontakt zu den Sprechern, die sie dolmetschen müssen, haben sie nicht, die Videoübertragung auf einen kleinen Bildschirm muss genügen. Ganz gleich, wie kompliziert oder klar, wie verständlich oder wissenschaftlich sich die Diskutanten ausdrücken, Sophie Kunze und Lisa Rauschnick müssen jeden Gedankengang in Sekundenschnelle erfassen und in korrektem Englisch wiedergeben. Da ist höchste Konzentration erforderlich. Etwa alle fünfzehn Minuten wechseln sich die beiden ab, diejenige, die gerade nicht dolmetscht, macht Notizen. In schwierigen Situationen hilft das. Zwei Kommilitoninnen aus dem vierten Semester dolmetschen ebenfalls beim Theatertreffen, die vier haben sämtliche Termine untereinander aufgeteilt, sodass immer in Zweiergruppen gedolmetscht wird – möglichst eine erfahrene und eine weniger erfahrene Dolmetscherin in einem Team. Und dennoch bleiben auch in diesem Geschäft, bei dem es um schnelles Reagieren geht, Pannen nicht ganz aus, die sich die Dolmetscherinnen dann gerne als Anekdoten erzählen. So etwa, als beim Dolmetschen plötzlich von Napoleon die Rede war, die Dolmetscherin verstand zunächst aber Podium.

Zwei bis vier Stunden sind Sophie Kunze und Lisa Rauschnick während des 16-tägigen Festivals pro Tag im Einsatz, insgesamt sind es rund 20 Stunden Dolmetsch-Zeit. Von den Aufführungen des Theatertreffens haben die beiden bisher noch wenig mitbekommen. Eine Aufführung zu besuchen, dafür reicht meistens die Zeit nicht, zumal sich einige Dolmetsch-Termine mit den Vorstellungen überschneiden. Viel Zeit nimmt auch die Vorbereitung in Anspruch. Da werden im Internet Videomitschnitte von Gesprächsteilnehmern studiert, um sich in deren Wortschatz und Duktus einzuhören. Aber auch Texte sind zu lesen, um sich in die zu besprechende Thematik einzuarbeiten. „Auch wenn ein Thema vielleicht schwierig sein mag, muss man schon den Sinn des Gesagten verstehen, wenn man gut dolmetschen will“, so Lisa Rauschnick.

Und gut dolmetschen, das wollen die beiden. Denn das Berliner Theatertreffen gefällt Sophie Kunze und Lisa Rauschnick so gut, dass sie im nächsten Jahr gerne wieder dabei wären.

