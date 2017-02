Konstanz/Reichenau Närrische Tatorte auf der Reichenau

Die Pfaffenmooser begeisterten ihr Publikum mit einem kurzweiligem Programm. Herausragend war mal wieder der Auftritt des Männerballetts.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Muntere und kurzweilige Narrenkonzerte boten die Pfaffenmooser in der Waldsiedlung. Das Publikum in der bestens gefüllten Pfaffenmooshalle hatte viel zu lachen. Und erstaunlich viele junge Akteure waren auf der Bühne.

Dies gilt auch für das Männerballett der Pfaffenmooser, das wie in den Vorjahren herausragte. Was die Jungs – diesmal als Mountain Man in Lederhose und Unterhemd zeigten – war einfach famos, tänzerisch wie akrobatisch. Und Marcel Martin als Frau im Dirndl wurde dabei zum menschlichen Pendel und Flugobjekt. Eine Zugabe war obligatorisch.

Gut gemacht war die Inselnummer als Investmentshow „Die Höhle der Löwen“. Ralf Waldenmayer wollte eine Metzgerei eröffnen, obwohl die auf der Reichenau zuletzt geschlossen wurden, weil auf der Gemüseinsel alle Vegetarier seien. Er fiel bei der Geldgeber-Jury ebenso durch wie Jens Clasen als Baulöwe, der unter anderem ein großes Hotel plante. Da half es auch nichts, dass er der Jury demonstrierte, dass durch die CDU-Brille zu große Vorhaben kleiner wirken und durch die Freie Wähler/Grünen-Brille zu kleine größer.

Sehr witzig war auch der letzte Tatort der melancholischen Kommissarin Klara Blum (Sarah Riedmüller) mit ihrem Perlmann (Marcel Martin). Ein letztes Mal fuhren sie über den Inseldamm, der mal in die Schweiz, dann nach Friedrichshafen führte, aber nie zur Reichenau. In Konstanz war einer der unzähligen Straßenmusiker erschossen worden, der immer dasselbe spielte. Ein Ausfuhrschein zeigte: Es war ein Schweizer. Doch am Ende war es einer aus dem Baurechtsamt und der Mörder ein verhinderter Bauherr aus Litzelstetten.

Kurioses aus der Waldsiedlung wurde auch wieder amüsant aufbereitet von Pokemonfängern. Da ging es um einen nervigen, sägenden Holzverarbeiter (David Sirock), eine Frau mit Basilikumhecke und den Vorsitzenden des Siedlervereins, der im Gegensatz zu den anderen Vorstandsmitgliedern Sitzfleisch habe, was man im Siedlerheim auch brauche, wenn man Essen bestelle.

Präsident Eddy Morgenthaler verzweifelte in der Bütt an den Fragen im Bogen zur Steuererklärung. „Dauernde Belastung“? „Hilflose Person im Haushalt“? Seine Lösung: „Da schreib’ ich rein: Frau.“ In einer Nummer ging es um Konstanzer Themen. Mit dem Wasserbus Rheinfall 1 ging es vom Bodenseeforum zum Hafen. Weil für einen Motor kein Geld mehr da war, mussten die Passagiere rudern – entlang der Hotel-, Biergarten- und Wohnsilo-Skyline. Und als der Schweizer Fahrgast gern aufs Sado-Maso-Schiff umsteigen wollte, wurde er über Bord geworfen.

Wieder witzig waren Felix Lachnit und Christof Sauer als betagte Damen Gertrud und Dorle. Letztere besuchte Fitnesscenter auf Männersuche, wovon es dort aber plötzlich immer weniger gab. Und bei Stuttgart 21 stehe die Zahl für die Bausumme in Milliarden. Statt für so viel Geld schneller nach Ulm zu kommen, könne man Ulm auch abreißen und neben Stuttgart neu aufbauen, meinte Gertrud.

Neben dem Männerballett boten drei Damentanzgruppen von der Insel schwungvollen Einlagen. DanceSation zeigte in schönen Wolfskostümen eine Nummer mit gekonnte Choreografie. Das Grundele-Ballett bot als Bauarbeiter in kurzen Latzhosen eine recht vielseitige Darbietung – auch mit CanCan. Und Letzteres zeigte auch die Grundel-Garde in ihrem sehr schmissigen Tanz, zu dem auch Spagatsprünge gehörten. Amüsant durchs Programm führte Britta Sauer-Böhm als Putzfrau.

Die Akteure

Im Einsatz waren: der Fanfarenzug (Leitung: Tim Waldenmayer), Präsident Eddy Morgenthaler, Britta Sauer-Böhm, DanceSation (Leitung: Silke Berges), Kerstin, Christof, Jan und Sven Sauer, David Sirock, Gerhard und Marcel Martin, Lukas Mandl, Fritz Furtwängler, das Grundele-Ballett, Sarah und Timo Riedmüller, Lisa Wilz, Robin Penkert, Stefan Martin, Marc Schmidt, Jakob Furtwängler, Sven Hartel, die Grundele-Garde, Felix Lachnit, das Männerballett, Jens Clasen, Ralf Waldenmayer, Judith Meurer und Michael Kuginna. (toz)