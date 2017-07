Konstanz Nachdem er zu schnell gegen die Leitplanke fuhr: 19-Jähriger kommt bei Fahrerflucht in Konstanz nicht weit

Er war zu schnell unterwegs und streifte in der Europastraße auf einer Länge von 14 Metern die seitliche Leitplanke: Ein aufmerksamer Zeuge hat in Konstanz die Unfallflucht eines 19-Jährigen vereitelt.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit war am Freitagabend gegen 21 Uhr der junge Mercedesfahrer in der Europastraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er die Leitplanke streifte. Am Mercedes entstand laut einer Polizei-Pressemitteilung dabei ein Schaden von rund 5000 Euro, während der Schaden an den Leitplanken auf rund 500 Euro geschätzt wird. Ohne den Schaden zu melden, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Aufgrund einer Zeugenmitteilung trafen ihn Beamte mit seinem beschädigten Fahrzeug wenig später in der Rudolf-Diesel-Straße an. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Unfallflucht.