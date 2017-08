vor 14 Stunden SK Konstanz Nach wilden Gerüchten im Netz: Todesfall in Konstanz war kein Gewaltverbrechen

In Konstanz wurde am Sonntagmorgen eine tote Person aufgefunden. Polizei und THW haben daraufhin im Wohngebiet Paradies einen Sichtschutz errichtet. Gerüchte in den sozialen Netzwerken über einen angeblichen Mord entbehrten jeglicher Grundlage.