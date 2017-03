Konstanz Nach tödlichen Messerstichen in Konstanz: Polizei bestätigt vier Festnahmen

Am frühen Samstagmorgen ist vor einer Shisha-Bar im Konstanzer Industriegebiet ein 19-jähriger Mann aus der Schweiz erstochen. Einen Tag nach der Bluttat hat die Polizei erste Festnahmen bestätigt. Die Sonderkommission wurde auf 50 Personen aufgestockt.

Vier Festnahmen im Landkreis Konstanz

Schweizer Polizei und Justiz eingebunden

Bestürzung und Trauer in den sozialen Netzwerken

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, konnten im Laufe des Samstags mehrere junge Männer in Erfahrung gebracht werden, die im Verdacht stehen, an der tätlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Shisha-Bar beteiligt gewesen zu sein. Bis gestern in den späten Abendstunden wurden von den Ermittlern, teilweise mit Unterstützung von Spezialkräften, vier mutmaßliche Beteiligte lokalisiert und vorläufig festgenommen. Die jeweilige Rolle der Festgenommenen am Tatgeschehen sowie die Beteiligung weiterer Personen an dem tödlich endenden Streit müssen noch durch die zwischenzeitlich 50-köpfige Sonderkommission geklärt werden.Die von der Staatsanwaltschaft beantragte und gerichtlich angeordnete Obduktion des Opfers wird heute im Laufe des Tages stattfinden. Die Ermittlungen einschließlich der Spurenauswertung laufen nach wie vor auf Hochtouren.Die vier Festnahmen erfolgten im Landkreis Konstanz, wie Polizei-Sprecher Markus Sauter sagte. Zu den genauen Orten sowie zu Alter und Herkunft der vorläufig Festgenommenen könne er vorerst nichts bekanntgeben, so Sauter weiter. Die Sonderkommission arbeite mit hohem Aufwand an der Klärung der Frage, wer in welchem Maß an der Tat beteiligt war.Demnach stand am Sonntag gegen 13.15 Uhr auch noch nicht fest, ob der mutmaßliche Haupttäter unter den ermittelten Männern ist. Haftbefehle seien noch nicht erwirkt worden, weil die einzelnen Tatvorwürfe erst noch ermittelt werden müssten, so Sauter.Die beiden Personengruppen, die in Streit geraten waren, umfassten jeweils unter zehn Personen, wie es am Ort des Geschehens hieß. Der tödlich verletzte junge Mann kam aus dem Kanton Schaffhausen, der abgeschleppte BMW war nach SÜDKURIER-Informationen sein Fahrzeug. Offenbar hatte er sich nach der Messer-Attacke noch an dem auf dem Parkplatz der Shisha-Bar abgestellten Fahrzeug festgehalten, worauf zahlreiche Blutspuren hindeuteten.In die Ermittlungen eingebunden sind auch Polizei und Staatsanwaltschaft des Nachbarlandes. In der auf 50 Personen aufgestockten Sonderkommission seien keine Schweizer Beamten eingebunden, es gebe aber einen ständigen und engen Austausch, so Markus Sauter. Unter anderem wird auf diesem Wege geklärt, ob sich Mitglieder der beiden rivalisierenden Gruppen schon vor der Bluttat am frühen Samstagmorgen kannten.Im Netz sorgte die Tat für Entsetzen. Allein der Artikel auf der SÜDKURIER-Facebook-Seite "Konstanzer Seegeflüster" wurde bis Sonntagmittag über 200 Mal geteilt und verursachte mehr als 100 Kommentare - zum Großteil waren die Menschen bestürzt und traurig. Lisa D. schrieb dort: "Ich wünsche der Familie jetzt einfach ganz viel Kraft in der schweren Zeit." Auf dem Hauptkanal des SÜDKURIER schrieb die Nutzerin Luna Black einen längeren Beitrag und fand damit viel Zustimmung:

Etliche Facebook-Nutzer waren indessen auch wütend über die Gewalttat. So stellte Elke C. die Frage: "Gehts eigentlich noch?? Wer hat denn bitte ein Messer dabei!?". Josuah R. sieht gar ein generelles Gewaltproblem in der Stadt: "Konstanz ist schon lange außer Kontrolle was Gewalt angeht."