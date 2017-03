Konstanz Nach tödlichen Messerstichen in Konstanz: Polizei bestätigt vier Festnahmen

50 Beamte ermitteln, am Tatort sind die Spuren der schrecklichen Tat noch immer zu sehen: Nach der Bluttat im Konstanzer Industriegebiet ist die Kriminalpolizei im Großeinsatz. Am frühen Samstagmorgen war dort ein 19 Jahre alter Schweizer seinen tödlichen Verletzungen erlegen. Am Sonntag bestätigt die Polizei erste Festnahmen.

Zwei Beamte der Kriminaltechnik untersuchen auf dem Hof mehrere Autos. Spuren am Tatort sind mit gelber Farbe markiert und nummeriert. Zwei Roller mit Schweizer Kennzeichen fahren auffällig langsam durch die Fritz-Arnold-Straße im Konstanzer Industriegebiet, dann brausen sie davon. Vor einigen Stunden ist hier, vor einer Shisha-Bar, ein junger Mann getötet worden. 19 Jahre alt, teilt die Polizei mit, und aus der Schweiz.



Die schreckliche Nachricht von der Bluttat hat bereits ihre Runde gemacht. Doch als ein Abschleppfahrzeug einen silbergrauen Dreier-BMW von dem Gelände transportiert, sieht es eher nach Routine aus. Der Anblick der Spuren, die der tödliche Kampf an dem PS-starken Wagen mit Schaffhauser Kennzeichen hinterlassen hat, bleibt den zufälligen Passanten zumeist erspart.



Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, nachdem ein Streit am Samstag gegen 1.30 Uhr bis zum Äußersten eskaliert war. Vor dem Lokal waren dem jungen Schweizer vermutlich tödliche Messerstiche zugeführt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Vormittag mitteilen. Eine 50-köpfige Ermittlergruppe hat ihre Arbeit aufgenommen, in der Pressemitteilung ist von einer „Sonderkommission“ die Rede, das Wort Mord taucht in den öffentlichen Verlautbarungen nicht auf. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und seinen Begleitern läuft auf Hochtouren, so die Ermittler weiter.

Vier mutmaßliche Beteiligte vorläufig festgenommen

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, konnten im Laufe des Samstags mehrere junge Männer in Erfahrung gebracht werden, die im Verdacht stehen, an der tätlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Shisha-Bar beteiligt gewesen zu sein. Bis gestern in den späten Abendstunden wurden von den Ermittlern, teilweise mit Unterstützung von Spezialkräften, vier mutmaßliche Beteiligte lokalisiert und vorläufig festgenommen. Die jeweilige Rolle der Festgenommenen am Tatgeschehen sowie die Beteiligung weiterer Personen an dem tödlich endenden Streit müssen noch durch die zwischenzeitlich 50-köpfige Sonderkommission geklärt werden.



Die von der Staatsanwaltschaft beantragte und gerichtlich angeordnete Obduktion des Opfers wird heute im Laufe des Tages stattfinden. Die Ermittlungen einschließlich der Spurenauswertung laufen nach wie vor auf Hochtouren.



Vorausgegangen war der Bluttat den Angaben zufolge ein Streit zwischen zwei Personengruppen. In deren Verlauf habe ein Unbekannter mit einem Messer auf den jungen Schweizer eingestochen. Schwer verletzt und offenbar stark blutend konnte er mit seinen Begleitern noch in die Bar zurückgehen. Dort brach er zusammen, die sofort eingeleiteten Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen konnten ihm nicht mehr das Leben retten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft starb der 19-Jährige wenig später im Krankenhaus. Der Täter sei mit seinen Begleitern geflüchtet.



Ein Polizeisprecher erklärte am Samstagnachmittag gegenüber dem SÜDKURIER: „Aus ermittlungstaktischen Gründen geben wir derzeit keine weiteren Auskünfte.“ Auch die Besitzer der Immobilie, die die Räume im Erdgeschoss an die Shisha-Bar vermietet haben, und der Wirt der Shisha-Bar wollten sich nicht zu den Vorgängen äußern. Offen war zunächst auch, ob die Videoüberwachung, die es laut einem Schild vor der Shisha-Bar gibt, verwertbare Ergebnisse liefern konnte.