Konstanz Nach erfolgloser Fahndung mit Hubschrauber sucht Polizei Zeugen

Ein Hubschrauber kreiste am Sonntagabend lange Zeit über Konstanz. Nun ist klar, warum: Ein unbekannter Mann hat am Seeuferweg eine 21-Jährige angegriffen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Trotz Einsatzes des Hubschraubers blieb die jedoch ergebnislos.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr eine 21-Jährige angegriffen. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, erklärt die Polizei.

Die Frau traf nach Angaben des Polizeipräsidiums auf Höhe der Kliniken Schmieder auf den 18 bis 25 Jahre alten Mann, der mit einem Telefon hantierte. Nachdem sie den Mann angesprochen und gefragt hatte, ob mit ihm alles in Ordnung sei, lief die Frau am Seeuferweg weiter in Richtung Einmündung Mozartstraße. Dabei folgte ihr der Unbekannte, griff sie auf Höhe des Gebäudes Mozartstraße 24 unvermittelt von hinten an und schlug ihr mit einem Gegenstand auf den Kopf.

Weil die 21-Jährige sich wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Die am Kopf blutende Frau konnte sich bei Anwohnern bemerkbar machen und wurde nach einer Erstversorgung durch Zeugen dem Rettungsdienst zu einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus übergeben.

Eine sofortige Fahndung nach dem Angreifer, an der sich neben zahlreichen Polizeistreifen auch ein angeforderter Hubschrauber beteiligte, verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Täter beschreibt die Polizei wie folgt: 18 bis 25 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, schmächtig, spricht Deutsch, trug blaue Jacke und eine über das Gesicht gezogene Mütze.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 75 31) 99 50 zu melden.