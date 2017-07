Konstanz Nach der Bluttat: Die Anteilnahme in Konstanz ist groß

Nach der Bluttat in der Konstanzer Diskothek Grey sitzt der Schock nach wie vor tief. Eine Hochschulgruppe und die Stadt bieten Hilfe für Betroffene an.

Für die Ermittler ist es eine Puzzlearbeit. Eine Sonderskommission aus 35 Polizisten aus unterschiedlichen Bereichen ist mit der Aufarbeitung der Bluttat von Sonntagmorgen befasst. Sie sind zwischenzeitlich weiter bei der Rekonstruktion der Tat. In der Stadt gibt es nahezu kein anderes Gesprächsthema als die Tat von Rozaba S., der in der Diskothek Grey einen Türsteher erschossen und weitere Personen teils schwer verletzt hat. Die Polizei, darin sind sich Beobachter einig, hat während des Einsatzes Schlimmeres verhindert. Seit 2011 arbeitet auch das Konstanzer Präsidium mit einem Interventionskonzept, um Täter wie den 34-jährigen Konstanzer frühzeitiger außer Gefecht zu setzen.

Die Ermittler haben den Parkplatz der Diskothek Grey an der Max-Stromeyer-Straße zwischenzeitlich freigegeben. Noch am Montagmittag standen dort Autos, die Gäste und Mitarbeiter nach der Bluttat zurücklassen mussten. Die Polizei hatte das Gelände weiträumig abgesperrt, um Spuren am Tatort zu sichern. Viele Fragen sind noch offen. Etwa diese: Warum Rozaba S., den Staatsanwaltschaft und Polizei als mutmaßlichen Täter beschreiben, mit einem Sturmgewehr vor und in der Diskothek um sich geschossen hat. Eine Beziehungstat, so viel steht fest, die dem Türsteher Ramazan Ö. das Leben gekostet hat, ein Polizist hat um Haaresbreite den Kugelhagel aus dem Sturmgewehr M 16 von Rozaba S. überlebt.

Die Anteilnahme in Konstanz ist groß. Trauernde haben auf den Treppen der Diskothek Blumen niedergelegt, für Ramazan Ö. brennen Kerzen. Die Studierendenvertretung der Universität Konstanz hat öffentlich ihr Mitgefühl "mit allen Leidtragenden und ihren Angehörigen" ausgedrückt, und: "Ebenso fühlen wir mit den durch diese Tat Traumatisierten. Wir hoffen, dass sich alle Betroffenen so schnell wie möglich in jeglicher Hinsicht erholen." Während der Pressekonferenz am Sonntagabend wollten sich Vertreter von Innenministerium, Polizei und Staatsanwaltschaft nicht weiter vorstellen, was an jenem Morgen noch hätte passieren können. Rozaba S. hatte wahllos geschossen. Weil die ersten Polizisten schnell handelten, haben sie den Täter ausgeschaltet: mit einem Schuss, der den 34-Jährigen am Kopf traf. Er verstarb, trotz Notoperation, im Krankenhaus. Ekkehard Falk hat während einer Pressekonferenz auf Nachfragen des SÜDKURIER das Interventionskonzept näher erläutert. Nach dem Amoklauf in Winnenden mit 15 Opfern ist die Polizei mit spezieller Schutzkleidung ausgestattet worden. Unter anderem mit einem Helm aus Titanium, der dem angeschossenen Polizisten am Sonntagmorgen das Leben gerettet hat. Der Beamte aus Allensbach hat, heißt es aus Ermittlerkreisen, eine Operation am Montagmorgen gut überstanden. Ein Projektil steckte wohl zwischen Kopfhaut und Schädelknochen.

Bevor das Interventionskonzept aufgelegt worden sei, hätten die Streifenpolizisten vor Ort noch auf Verstärkung durch das Sondereinsatzkommando aus Göppingen gewartet, erklärte Ekkehard Falk weiter. So waren seine Konstanzer Kollegen drei Minuten nach dem ersten Alarm auf dem Parkplatz des Grey und erwiderten erfolgreich das Feuer des Angreifers. Insgesamt elf Streifen seien rasch an der Diskothek gewesen. Das Sondereinsatzkommando (SEK) eilte aus Göppingen dennoch herbei, weil anfangs nicht klar war, ob Rozaba S. alleine handelte, oder ob es weiter Täter gab. Das konnte bald ausgeschlossen werden, der 34-Jährige irakisch-kurdischer Herkunft hatte keine Komplizen. Aufgabe des SEK ist, erklärt die Polizei Konstanz auf Anfrage, "einen eventuellen Zugriff auf einen Täter durchzuführen und zur Durchsuchung und Sicherung des Tatortes, bis weitere Gefahren ausgeschlossen werden konnten".

Die Ermittler haben zwischenzeitlich "eine Vielzahl von Zeugen" vernommen, und "es kommen laufend weitere Infos übers Netz, die verifiziert, bewertet und weitere Maßnahmen abgestimmt werden", erklärt die Pressestelle der Polizei. Auch Videos und Fotos würden von Diskogästen zur Verfügung gestellt. Welchen Aufschluss Überwachungskameras der Diskothek geben können, hierzu hat sich die Polizei bislang nicht geäußert.