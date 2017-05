Konstanz Nach dem Scheitern der Präventions-Streifen: Wie es im Konstanzer Herosé-Park weitergeht

Anwohner sind enttäuscht von Gemeinderatsentscheid, Nutzer des Parks wollen ein Lärmproblem nicht erkennen: Warum der beliebteste Park der Universitätsstadt ein politisch schwieriges Terrain bleibt.

Kopfschütteln auf der einen, zufriedenes Lächeln auf der anderen Seite. Sichtlich überrascht waren die Gemeinderäte nach der Entscheidung der vergangenen Sitzung: Nein zum Präventionsteam, wenn auch durch eine knappe Mehrheit. Besonders diejenigen, die sowohl Teil des Gemeinde- als auch des Präventionsrates sind, hatten mit einem Erfolg des städtischen Vorschlags gerechnet. Das Gremium hatte in einer Sondersitzung über die Einrichtung einer Fußstreife in Uferbereichen diskutiert und den Vorschlag der Stadt unterstützt – nach SÜDKURIER-Informationen mit neun gegen vier Stimmen.

Tags darauf im Herosé-Park, Mitarbeiter der Technischen Betriebe räumen die Reste des Vorabends weg. Dort wird der mit Abstand größte Bedarf für ein Präventionsteam gesehen. Benjamin Nonnenmann verbringt seine Lernpause am Ufer, er studiert schräg gegenüber an der HTWG. Hin und wieder sei er abends vor den Häusern in den Hofgärten unterwegs. Exzesse habe er dort noch nie erlebt, von einem möglichen Präventionsteam hört er zum ersten Mal – hält es aber für eine gute Idee: "Klar sind stark betrunkene Personen nachts ein Problem, auch die Scherben nerven. Wenn es da jemanden gäbe, der die Leute zur Ruhe mahnt, kann das nicht schaden."

Die Besucher sehen das eigentliche, vielleicht einzige Problem im Müll. Vanessa Bittner, ebenfalls Studentin, sagt: "Jeder will es sauber haben, aber keiner fühlt sich verantwortlich." Abgesehen versteht sie den Ärger der Anwohner nicht. "Ihnen war doch klar, dass sie an den Rand eines öffentlichen Parks in eine begehrte Gegend ziehen und dort mit Feiernden konfrontiert sind." In dasselbe Horn stößt Yeray Hernandez, Austauschstudent aus Barcelona, der "drei bis vier Abende pro Woche hier feiert". Er kenne ähnliche Diskussionen aus seiner direkt am Mittelmeer gelegenen Heimatstadt und sagt: "Die Anwohner mit Blick aufs Wasser haben ein ähnlich gutes Leben wie hier am Ufer, man kann sich nicht nur die guten Seiten heraussuchen."

Das sagten die Kommunalpolitiker

Erneut ist es im Gemeinderat zu hitzigen Diskussionen zum Thema Präventionsteam gekommen. Stimmen aus der Sitzung: OB Uli Burchardt "Wer heute Nein sagt, der sagt: Diese Saison machen wir so weiter wie bisher. Es gibt für diese Saison keine gangbare Alternative und ich höre auch keine Vorschläge."

Till Seiler (FGL) "Es erfolgt keine Trennung von Prävention und Repression. Die Kontrolle von Ruhe und Ordnung ist Sache der Polizei, wir sehen nicht garantiert, dass ein privates Unternehmen sich an die Regeln halten wird."

Roger Tscheulin (CDU) "Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Rechte Anderer beginnen. Wir haben ein Problem, bei dem wir seit Jahren nicht handeln. Wir müssen mit der Ungleichbehandlung aufhören."

Alfred Reichle (SPD) "Was unterscheidet eine Security von einem Präventionsteam? Ich meine gar nichts, Sicherheit und Ordnung muss staatlicher Kernbereich bleiben."

Jürgen Faden (Freie Wähler) "Wenn wir nicht für diesen Vorschlag stimmen, dann schaffen wir Räume, in denen niemand mehr auf Ruhe und Ordnung achtet. Es wäre normal Aufgabe der Polizei, aber für diese Saison geht es nur mit Präventionsteam."

Matthias Schäfer (Junges Forum) "Wir haben die Nachtschwärmer vorgeschlagen und darauf wenig bis keine Resonanz bekommen. Das Timing der Vorlage ist zudem denkbar schlecht, wir würden für wenige Wochen viel Geld bezahlen."

Heinrich Everke (FDP) "Das Recht auf Nachtruhe gilt überall in der Stadt und muss auch am Seerhein gelten. Theoretisch könnten Anwohner auf Unterlassung gegen die Stadt klagen."

Anke Schwede (Linke Liste) "Wenn die Probleme mit kriminellen Handlungen tatsächlich so stark gewachsen sind, dann wäre eine Aufrüstung der Ortspolizei sinnvoll." (bbr) Erneut ist es im Gemeinderat zu hitzigen Diskussionen zum Thema Präventionsteam gekommen. Stimmen aus der Sitzung:

Bei derlei Aussagen schwillt Christian Millauer von der Bürgergemeinschaft Petershausen als Kritiker an der Situation vor seiner Haustür der Kamm: "Das ist Unsinn, es geht hier nicht um den viel zitierten Nutzungskonflikt." Er argumentiert mit geltendem Recht. "Wir sprechen hier von nächtlicher Ruhestörung und nicht von guter Laune tagsüber." Gegen die habe niemand etwas einzuwenden. Millauers Erwartungen für das laut Wetterbericht erste echte Sommerwochenende 2017: "Es wird laut und es wird schlimm, weil 20 Kommunalpolitiker der Stadt die Hände gebunden haben."

Jene Nein-Sager ficht das nicht an, bei allem Verständnis für die Situation der Anwohner der Ufergebiete. Sie führten mehrere Gegenargumente ins Feld. Das Präventionsteam sei eine verkappte Security; seine Einrichtung führe zur Schaffung eines Präzedenzfalls für die übrige Stadt; es dürfe nicht die Aufgaben der Polizei übernehmen. Auch dazu hat Christian Millauer eine klare Meinung: "Wenn die Polizei mal hier durch den Qualm fährt, dann kurbeln sie die Fenster hoch."

Der Qualm, neben dem Lärm das zweite Streitthema rund um das Herosé-Gelände. "Was soll das bringen?", fragt Christian Millauer mit Blick auf die soeben beschlossene Grillzone und liefert die Antwort selbst: "Ich wette mit Ihnen: überhaupt nichts." Er meint den Versuch der Stadt, dem wilden Grillen am Seerheinufer mit einer festen Grillstelle im nördlichen Bereich Einhalt zu gebieten. Denn dieser Vorschlag der Verwaltung fand die mehrheitliche Zustimmung der Gemeinderäte. Ob man die Feiernden dorthin locken kann, zogen in der hitzigen Diskussion mehrere Stadträte in Zweifel. Schließlich soll der gepflasterte Platz eher in Richtung Straße als in Richtung heiß begehrtes Ufer eingerichtet werden.