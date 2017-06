Konstanz Nach Verweis an den Ausschuss: CDU wirft Jungem Forum Konstanz politische Spiele vor

Der Vorschlag der CDU zur Einführung eines Kommunalen Ordnungsdiensts in den Uferbereichen von Konstanz wurde auf Antrag des Jungen Forums an den Ausschuss verwiesen. Eine Lösung im Streit zwischen Anwohnern und Feiernden am Seerhein ist damit vorerst nicht absehbar. Die CDU kritisiert den Verweis als Verzögerungstaktik.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion wirft dem Jungen Forum Konstanz (JFK) vor, die "dringliche Beratung und Entscheidung" um einen möglichen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) im Bereich des Seerheins zu verzögern. Am Donnerstagabend wurde der von der CDU auf den Weg gebrachte Vorschlag der Stadtverwaltung zur Einrichtung eines KOD an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Dies hatte das JFK beantragt und mit Unterstützung der Stimmen der SPD-Fraktion per Quorum von zwölf Stimmen durchgesetzt. Das JFK argumentierte, es müsse die korrekte Beratungsfolge eingehalten werden. Demnach müsse ein Beschlussvorschlag zunächst im Fachausschuss und erst danach im Gemeinderat besprochen werden. Der Vorschlag für einen KOD sieht vor, diesen mit 5,5 Stellen zu besetzen. In den Monaten zwischen Oktober bis März sollten diese den Gemeindevollzugsdienst unterstützen.

In einem offenen Brief an die Bürgergemeinschaft Petershausen schreibt die CDU-Fraktion nun, der Beschluss zum Verweis lasse "die berechtigten Interessen vieler betroffener Seerheinanwohner unberücksichtigt. Nach unserer Einschätzung wird so eine vernünftige demokratische Verfahrensregelung aus wenig sachlichen Gründen zu einem ärgerlichen politischen Spiel". Die CDU geht davon aus, dass durch diesen Vorgang in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, "dass die Stadträte keine Verantwortung übernehmen und keine Entscheidung treffen möchten". Dadurch würde der Verdruss über demokratische Verfahren verstärkt und radikale Kräfte gestärkt. Die CDU-Fraktion will sich laut dem offenen Brief weiter "für die unverzügliche Einrichtung eines KOD einsetzen".

Das Thema Kriminaler Ordnungsdienst wird voraussichtlich in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 4. Juli, um 16 Uhr besprochen.