Konstanz / Tägerwilen Nach Tötung einer Konstanzerin in Tägerwilen: Anklage frühestens im Sommer

Nach der Tötung einer Konstanzer­in in Tägerwilen vor einem Jahr laufen die Ermittlungen immer noch. Ein psychiatrisches Gutachten steht aus.

Vermutlich im dritten Quartal dieses Jahres wird die Schweizer Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Deutschen erheben, der eine Konstanzerin getötet haben soll. Eine Spaziergängerin fand sie an Pfingsten 2016 am Ufer in Tägerwilen. Die Ermittlungen seien noch in vollem Gange, erklärt Stefan Haffter, Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft.

Voll im Gange, das bezieht sich auch auf ein psychiatrisches Gutachten. Das Ergebnis der Analyse steht laut Haffter aus. Seine Behörde hatte es im November 2016 in Auftrag gegeben. Es wird beim Gerichtsverfahren wohl eine große Rolle spielen und Aufschluss über den psychischen Zustand des Beschuldigten geben. Er sitzt seit 1. September des vergangenen Jahres in vorzeitigem Strafvollzug. Die Schweizer Strafprozessordnung bietet diese Möglichkeit, geregelt ist sie in Artikel 236. Ein Beschuldigter kann bei Aussicht auf eine lange Haftstrafe beantragen, diese bereits vor einem Prozess mit möglicher Verurteilung anzutreten. Sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt, kann die Verfahrensleitung, und damit die Staatsanwaltschaft das genehmigen.

Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Beweislast erdrückend sein muss. Was nicht weiter verwundert, hatte der Beschuldigte ziemlich rasch nach seiner Festnahme gestanden, die Frau getötet zu haben. Beide sind vor der Tat am Tägerwiler Strandbad gesehen worden. Für die Ermittler ist das Motiv von zentraler Bedeutung. Der 59-Jährige soll Nutznießer einer auf den Namen der 38-Jährigen abgeschlossenen Lebensversicherung sein, wie Schweizer Medien in Vergangenheit berichteten. Wobei die Versicherung in diesem Fall nicht greifen dürfte.

Beide Personen kannten einander gut, sie hatten laut Thurgauer Staatsanwaltschaft intensiven Kontakt. Die Konstanzerin war wohl immer wieder auf Teneriffa, wo der Beschuldigte seinen Wohnsitz hatte. Die Polizei hatte ihn nach dem Leichenfund in Barcelona festgenommen. Schweizer Ermittler reisten eigens nach Spanien, um Spuren zu sichern.